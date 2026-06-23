Giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal để lấy vé vào vòng 1/16, tuyển Na Uy không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ mà còn để lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc bên ngoài đường biên.

Erling Haaland tiếp tục thăng hoa với cú đúp. Tuy nhiên, người hạnh phúc nhất sau tiếng còi mãn cuộc có lẽ là HLV Stale Solbakken.

HLV Solbakken ôm hôn vợ trên khán đài - Ảnh: SunSport

Chiến lược gia 58 tuổi lập tức chạy lên khán đài tìm vợ, rồi trao cho bà Anniken nụ hôn ngọt ngào say đắm.

Hai người ôm chầm lấy nhau giữa bầu không khí cuồng nhiệt, trước khi Solbakken giơ cao nắm đấm hướng về phía người hâm mộ ăn mừng chiến tích lịch sử.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ. Trên mạng xã hội, một cổ động viên viết: "Lãng mạn quá đi thôi!".

Người khác bình luận: "Thật sự là một khoảnh khắc tuyệt đẹp".

Dễ hiểu cho cảm xúc vỡ òa của HLV Solbakken, bởi trở lại sân khấu lớn sau 28 năm, Na Uy lập tức ghi dấu ấn bằng tấm vé vào vòng knock-out.

Odegaard cùng các đồng đội ăn mừng kiểu "chèo thuyền" - Ảnh: Alamy

Sau màn ăn mừng cùng gia đình, nhà cầm quân người Na Uy nhanh chóng trở lại sân để chia vui với học trò.

Stale Solbakken còn tham gia màn ăn mừng tập thể theo kiểu "chèo thuyền" đang trở thành biểu tượng của Na Uy tại World Cup 2026.