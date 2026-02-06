Sáng 6/2, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Viện Tim mạch và trao quyết định bổ nhiệm PGS Phạm Mạnh Hùng - Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội giữ chức Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8.

Bên lề buổi lễ, PGS Phạm Mạnh Hùng đã chia sẻ về bức tranh bệnh lý tim mạch hiện nay. Theo ông Hùng, gánh nặng bệnh tim mạch trên toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng, ước tính gây ra khoảng 20 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Tại Việt Nam, con số này vào khoảng 200.000 ca, đưa bệnh tim mạch trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

PGS Hùng chia sẻ về bệnh lý tim mạch. Ảnh: Thùy Giang.

Các bệnh lý tim mạch tại Việt Nam hiện nay có xu hướng tương đồng với các quốc gia phát triển, chủ yếu liên quan đến rối loạn chuyển hóa và xơ vữa mạch máu như bệnh mạch vành, suy tim, bệnh mạch máu não, tai biến mạch não và nhồi máu cơ tim. Bên cạnh đó, nhiều bệnh lý tim mạch xuất hiện do quá trình tích lũy kéo dài theo thời gian như thoái hóa van tim, hở van hai lá do xơ hóa và hẹp van động mạch chủ.

Tuy nhiên, PGS Hùng nhấn mạnh rằng mục tiêu quan trọng nhất của y học tim mạch không chỉ là điều trị mà là dự phòng. Phần lớn các bệnh tim mạch hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu thực hiện tốt các biện pháp thay đổi lối sống từ sớm như ăn uống khoa học, kiểm soát cân nặng, tăng cường vận động, không hút thuốc lá và hạn chế rượu bia. Theo các nghiên cứu, khoảng 80% số trường hợp nếu duy trì lối sống lành mạnh từ khi còn trẻ có thể phòng tránh được các bệnh tim mạch.

Các máy móc hiện đại điều trị bệnh lý tim mạch. Ảnh: Thùy Giang.

Trong trường hợp đã mắc bệnh, việc phát hiện sớm đóng vai trò then chốt trong hiệu quả điều trị. Hiện nay, nhờ sự phát triển của các phương pháp chẩn đoán hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), siêu âm tim thế hệ mới và điện tâm đồ nhanh, các bệnh lý tim mạch có thể được phát hiện sớm và chính xác hơn.

PGS Hùng cho biết, tim mạch hiện đang có hai hướng phát triển chuyên sâu nổi bật là điều trị bằng thuốc tác động vào cơ chế di truyền và gene cũng như các kỹ thuật can thiệp hiện đại. Nhiều loại thuốc mới cho phép tiêm định kỳ 6 tháng/lần giúp kiểm soát mỡ máu hiệu quả; các can thiệp liên quan đến di truyền trong điều trị rối loạn mỡ máu và tăng huyết áp cũng đang được nghiên cứu và ứng dụng.

Đặc biệt, các kỹ thuật can thiệp tim mạch đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo điều trị bệnh tim. Trước đây, các bệnh lý van tim thoái hóa phải phẫu thuật mở phức tạp song hiện nay nhiều trường hợp có thể được thay hoặc sửa van qua đường ống thông, giúp người bệnh có thể ra viện sớm, thậm chí trong ngày. Những rối loạn nhịp tim từng bị xem là “án tử” nay đã có thể kiểm soát và điều trị hiệu quả nhờ tiến bộ khoa học - kỹ thuật.

Tại Bệnh viện 19-8, PGS Hùng cho biết hầu hết các kỹ thuật hiện đại, từ chẩn đoán đến điều trị, đều đã được triển khai. Trong thời gian tới, với nền tảng về máy móc, quy trình và nhân lực, đơn vị đặt mục tiêu triển khai các kỹ thuật chuyên sâu hơn như can thiệp tim cấu trúc, sửa và thay van tim qua đường ống thông.

