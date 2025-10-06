Theo báo chí xứ sương mù, ông Howard Webb đã liên hệ với giám đốc điều hành ‘Quỷ đỏ’ và thừa nhận, trọng tài chính điều khiển trận Brentford 3-1 MU, Craig Pawson đã phạm sai lầm lớn, khiến họ bị thiệt.

Brentford đấu MU là cuộc gặp tại vòng 6 Premier League, diễn ra hôm 27/9 và đó là tình huống xảy ở phút 72, thời điểm đội bóng của Ruben Amorim đang bị chủ nhà dẫn trước 2-1.

Mbeumo bị kéo ngã trong vòng cấm khiến MU mất cơ hội ghi bàn rõ ràng, nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng với đội trưởng Brentford. Ảnh: PA

Khi ấy, Mbeumo lao vào đón một đường chuyền thấp, bị Nathan Collins kéo ngã trong vòng cấm. Trọng tài Pawson cho MU hưởng quả phạt đền (Bruno Fernandes đã đá hỏng), nhưng chỉ rút thẻ vàng với đội trưởng Brentford, dù đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối thủ.

Tổ VAR nhận định, Mbeumo của MU “không hoàn toàn kiểm soát bóng”, giúp Brentford tránh được bất lợi về quân số.

Kết quả, MU thua chung cuộc 1-3 Brentford. Nhưng đặt trường hợp lúc đó Brentford chỉ còn 10 người trên sân, cục diện cuộc chơi có thể đã khác và với tâm lý thoải mái hơn, Bruno có khả năng không bị Kelleher cản phá quả phạt đền…

MU sau đó đã làm khiếu nại, với giám đốc điều hành, Omar Berrada và giám đốc kỹ thuật, Jason Wilcox yêu cầu lời giải thích từ Trưởng ban trọng tài Ngoại hạng Anh, vì sao Nathan Collins không bị thẻ đỏ trong tình huống như vậy?

Kết quả, ông Howard Webb thừa nhận, trọng tài Craig Pawson mắc lỗi nghiêm trọng, Nathan Collins đúng ra phải bị thẻ đỏ - thay vì thẻ vàng, một quyết định khiến MU đã bị mất oan cơ hội có thể đảo ngược cục diện cuộc chơi.

Cũng cần nói thêm, trận thua 1-3 của Quỷ đỏ trước Brentford khiến Ruben Amorim chịu thêm áp lực bị sa thải. Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, ông cùng học trò tạm xa nỗi ám ảnh thua trận, có được thắng lợi 2-0 trước Sunderland.