Tiền đạo người Anh gia nhập đội bóng xứ Catalan hồi hè theo bản hợp đồng cho mượn một mùa giải từ MU.

Rashford nhanh chóng thích nghi và đang đạt phong độ tốt ở Barcelona, ghi được 3 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo sau 10 trận cho đến nay.

Rashford đang chơi tốt trong màu áo Barca - Ảnh: SunSport

Theo giới truyền thông xứ bò tót, Barca sẵn sàng kích hoạt tùy chọn mua đứt Marcus Rashford khi giao kèo mượn kết thúc.

Tuy nhiên, mức phí 26 triệu bảng vẫn được xem là cao so với tình hình tài chính của Barca hiện tại.

La Blaugrana muốn tìm kiếm những hướng đi mới để có tiền đầu tư lực lượng, trong bối cảnh có thời điểm CLB không thể tự do đăng ký cầu thủ.

Các quy tắc về công bằng tài chính liên quan đến tiền lương cầu thủ quy định rằng, các CLB không được chi trả lương cao hơn thu nhập.

Điều này đồng nghĩa, Rashford sẽ phải giảm đáng kể mức lương 325.000 bảng/tuần để có thể ở lại sân Nou Camp lâu dài.

Rõ ràng, chừng nào Amorim còn nắm quyền tại MU, Rashford sẽ không thể trở lại Manchester. Hai người từng nảy sinh cuộc cãi vã dữ dội sau khi HLV người Bồ Đào Nha đến Old Trafford cuối năm ngoái.