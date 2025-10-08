Điều Messi mong lâu xảy ra đã đến như không thể khác, khi liên tục phải chia tay những người đồng đội bạn thân gắn bó từ Barca đến Inter Miami. Sau Busquets tuyên bố giải nghệ, đến lượt Jordi Alba cũng chuẩn bị giã từ.

Jordi Alba cũng chuẩn bị chia tay Messi và Inter Miami. Ảnh: Fotmob

“Đã đến lúc khép lại một chương vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời. Tôi đã quyết định kết thúc sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình vào cuối mùa giải này”, hậu vệ 36 tuổi thông báo quyết định qua video đăng tải trên trang cá nhân.

Anh chia sẻ thêm: “Tôi rời đi với sự bình yên và hạnh phúc, bởi vì tôi đã cống hiến cho bóng đá với tất cả tình yêu và niềm đam mê. Giờ là lúc thích hợp để mở ra một chương mới, với cảm xúc trọn vẹn”.

Nếu việc Sergio Busquets chia tay Inter Miami, không còn chơi cùng Messi được râm ran một thời gian (do hết hợp đồng vào cuối năm), trước khi tiền vệ huyền thoại Barca, xác nhận thì quyết định của Jordi Alba không khỏi gây bất ngờ.

Khán giả không khỏi bồi hồi khi chương cuối những người Barca ở Inter Miami đang dần khép lại. Ảnh: The Touchline

Lý do, Alba mới chỉ gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến 2027, hồi tháng 5. Khi đó, hậu vệ kỳ cựu bày tỏ niềm vui được tiếp tục gắn bó cùng đội bóng của ông chủ David Beckham, cũng như tuyên bố chiến đấu giành các danh hiệu.

Không ai khác, Messi sẽ rất nhớ Busquets và Jordi Alba, người đồng đội được anh nhận xét là “hiểu anh một cách hoàn hảo”. Chàng đội trưởng số 10 đã bày tỏ đầy cảm xúc dưới bài thông báo của người anh em thân thiết:

“Cảm ơn cậu, Jordi. Tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều. Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau, sẽ thật lạ lẫm khi nhìn sang bên trái mà không còn thấy cậu ở đó. Thật điên rồ khi có biết bao đường kiến tạo cậu đã dành cho mình trong suốt những năm qua…”.

Jordi Alba có hơn 700 lần ra sân trong sự nghiệp kéo dài 19 năm. Cùng với Barca, anh giành 6 danh hiệu La Liga, 1 Champions League, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup, 5 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 4 Siêu cúp Tây Ban Nha. Anh cũng vô địch EURO 2012 cùng tuyển Tây Ban Nha.