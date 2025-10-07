Theo Fichajes, Ruben Amorim yêu cầu MU bổ sung thêm 1 thủ môn mới ở chuyển nhượng mùa Đông – tháng 1/2026, và Emiliano Martinez chính là ưu tiên số 1.

Emiliano Martinez được MU theo đuổi hồi hè, và thủ thành số 1 tuyển Argentina cũng thích chuyển đến Old Trafford, nhưng thương vụ lại bất thành.

MU được cho quyết tâm mang Emiliano Martinez về Old Trafford vào tháng 1/2026. Ảnh: Footballinsiders

Lý do, MU hỏi mượn Emiliano Martinez, trong khi Aston Villa không có nhu cầu bán, còn nếu thủ thành này nhất quyết ra đi thì họ phải nhận được mức gia hợp lý – khoảng trên 30 triệu bảng.

MU sau đó mang về tân binh 23 tuổi, Senne Lammens chưa mấy được biết đến và mới chỉ chơi 1 mùa ở giải VĐQG Bỉ.

Vào cuối tuần qua, Ruben Amorim lần đầu để Lammens bắt chính và anh đã có màn ra mắt tốt ở trận MU 2-0 Sunderland. Tuy nhiên, thủ thành này được đánh giá vẫn là “lựa chọn triển vọng” chứ chưa thể lập tức làm số 1 ở MU. Altay Bayındır thì không ổn định, trong khi Onana đã được cho mượn, do vậy Quỷ đỏ cần thêm một lựa chọn ngắn hạn.

Kinh nghiệm, độ nhạy bén, tường tận Ngoại hạng Anh và khả năng truyền lửa – đó là điều ở Emiliano Martinez có hết và Amorim cần một người như thế để cùng ông và MU từng bước đứng lên ở chiến dịch còn lắm chông gai.

Nguồn trên khẳng định, MU muốn thực hiện được việc ký hợp đồng với Emiliano Martinez vào tháng 1 tới đây.

MU cũng thăm dò Ter Stegen xem có ý định chuyển đến Ngoại hạng Anh chơi bóng vào tháng 1 tới đây. Ảnh: EFE

Bên cạnh mục tiêu số 1, Emiliano Martinez, theo tờ Sport (Tây Ban Nha), MU cũng dạm hỏi người đại diện của Ter Stegen, liệu có thể ký với anh ở chuyển nhượng mùa Đông.

Ter Stegen hiện đang trong giai đoạn bình phục chấn thương lưng sau ca phẫu thuật, dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào tháng 11 hoặc 12.

Thủ môn 33 tuổi hiểu rằng, thật khó để kiếm suất trở lại đội hình chính Barca, trong khi World Cup 2026 ngày một đến gần, nên có thể cân nhắc việc ra đi.

Ngoài MU, 2 cái tên khác ở Ngoại hạng Anh được nhắc đến cũng quan tâm ký Ter Stegen có Newcastle và Tottenham.

Nhưng với chấn thương như hiện nay, không ai biết chắc Ter Stegen liệu có thể chinh chiến ngay được ở Premier League, khi tái xuất.