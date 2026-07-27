Sự im lặng của Messi

Lionel Messi, gần như hoàn toàn im lặng kể từ khi Argentina thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup, giờ đây trở thành tâm điểm của hàng loạt câu hỏi.

Liệu anh đã chơi kỳ World Cup cuối cùng? Anh có còn khoác áo đội tuyển Argentina? Sự nghiệp sẽ kéo dài đến bao giờ? Liệu một ngày nào đó Messi có tiết lộ điều gì đã xảy ra trước trận chung kết với Tây Ban Nha, nếu thực sự đã có chuyện gì đó?

Nỗi thất vọng của Messi sau trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: EFE

Giữa mùa đông giá lạnh ở quê nhà, sự im lặng của Messi khiến người Argentina vừa tò mò vừa bối rối. Bởi khoảng trống mà người đội trưởng để lại nhanh chóng bị lấp đầy bằng những giả thuyết âm mưu.

Một tuần sau trận thua ngay trước ngưỡng cửa vinh quang tại New York, những lời đồn đoán ấy vẫn chưa hề lắng xuống.

Người Argentina liên tục tìm kiếm từ khóa “Messi” với hy vọng có thêm thông tin về thần tượng lớn nhất đất nước.

Nhưng vì không có tin tức mới, các công cụ tìm kiếm chỉ hiện lên những bài viết như “chị dâu và em dâu của Messi làm nghề gì”, “thị trấn Funes - nơi gia đình Messi sở hữu biệt thự - trông ra sao” hay “biệt thự của Messi như thế nào”.

Những nội dung đủ để nuôi sống thuật toán và thỏa mãn sự tò mò trên Internet.

Dẫu vậy, căn biệt thự ấy không phải chuyện nhỏ. Nó nằm trong một khu dân cư khép kín ở vùng ngoại ô Rosario, mang tên “La Fortaleza”, trị giá khoảng 5 triệu USD, có 25 phòng, rạp chiếu phim, phòng gym, khu vui chơi, sảnh tổ chức sự kiện cùng một sân bóng đá riêng.

Nhưng lúc này, điều Messi quan tâm không phải là tận hưởng cuộc sống trong căn biệt thự ấy, mà là ở bên gia đình. Chỉ một lần anh xuất hiện kín đáo là cổ vũ Leones de Rosario - CLB do gia đình sở hữu - ở giải hạng 4 Argentina, hôm 25/7 (giờ địa phương).

Otamendi đã thông báo giã từ đội tuyển. Ảnh: Clarin

Ngay trước khi World Cup khởi tranh, thông tin cha anh, ông Jorge Messi, gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe đã được tiết lộ.

Sau đó không còn ai nhắc đến chuyện này nữa, nhưng Messi được cho là chịu ảnh hưởng tâm lý rõ rệt trong những ngày đầu của giải đấu.

Chiến dịch chống Argentina

Trong khi trung vệ Nicolas Otamendi chính thức tuyên bố chia tay đội tuyển vào thứ Năm, thì những lời cuối cùng của Messi vẫn chỉ là bài đăng ngắn ngủi trên mạng xã hội.

Anh viết rằng nỗi đau “quá lớn” và sẽ mất rất nhiều thời gian để “vết thương khép lại”.

Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi tiếng nói của Messi, người có đủ uy tín để lên tiếng không chỉ về những gì diễn ra trước, trong và sau trận chung kết, mà còn về hiện tượng đáng chú ý là làn sóng chỉ trích dữ dội từ khắp nơi trên thế giới nhắm vào đội tuyển Argentina.

Chỉ trong một tuần, đã có 23,7 triệu bài đăng trên X liên quan đến Argentina, nhiều hơn 49% so với Tây Ban Nha - đội vô địch.

Nhiều tài khoản vừa mới được tạo, không có lịch sử theo dõi bóng đá, nhưng lại đồng loạt đăng cùng hashtag và các video đã được chỉnh sửa giống hệt nhau.

Đó không phải hành vi của những CĐV tức giận, mà là mô hình điển hình của một chiến dịch khuếch đại nội dung.

Ai là người hưởng lợi từ chiến dịch này? Trước hết là chính những tài khoản đã khiến nội dung của họ lan truyền mạnh mẽ, bởi mạng xã hội X chia sẻ doanh thu quảng cáo dựa trên lượng tương tác mà các bài đăng thu hút được. Tiếp đó là các nhà cái cá cược.

Có một chiến dịch chống lại Argentina. Ảnh: Clarin

Chuyên gia về marketing thể thao, trí tuệ nhân tạo và kinh doanh số Agustin Gimenez chỉ ra: “Điều đáng chú ý là có rất nhiều tài khoản được tài trợ hoặc có liên hệ với các nhà cái quy mô nhỏ và trung bình xuất hiện trong nhóm đầu tiên của chiến dịch này.

Điều đó cho thấy sự thù ghét nhắm vào Argentina đã trở thành một mô hình kinh doanh vận hành bằng thuật toán, và không bên nào có động lực để ngăn chặn nó”.

Dù đã trải qua một kỳ World Cup xuất sắc ở tuổi 39, Messi vẫn trở thành mục tiêu của chiến dịch tấn công nhằm vào hai biểu tượng lớn nhất của “quyền lực mềm” Argentina: đội tuyển và chính anh.

Nếu như tháng 12/2022 tại Qatar, La “Albiceleste” được cả thế giới ngưỡng mộ, thì đến tháng 7/2026 trên đất Bắc Mỹ, họ lại trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích.

Giữa sự im lặng tuyệt đối của Messi, thì Harry Kane - người cùng tuyển Anh thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết - gửi tới siêu sao Inter Miami thông điệp đầy ngưỡng mộ:

“Lớn lên và chứng kiến người đàn ông này liên tục định nghĩa lại những điều tưởng như không thể trong bóng đá... Leo, cảm ơn anh vì những ký ức, vì sự cạnh tranh và vì đã góp phần tạo nên môn thể thao như ngày hôm nay. Được đối đầu với anh là một vinh dự. Sự tôn trọng sẽ luôn còn mãi”.