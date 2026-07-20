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Đội bóng Nam Mỹ hoàn toàn lép vế trước tập thể do HLV Luis de la Fuente dẫn dắt trong trận chung kết một chiều, dựa trên nhiều thông số.

Ngôi sao Barcelona - Ferran Torres trở thành người hùng với bàn thắng ở hiệp phụ, giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử, sau lần đăng quang đầu tiên vào năm 2010.

Thất bại khiến Messi không giấu nổi những giọt nước mắt khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Sau trận, các cầu thủ Argentina lần lượt nhận huy chương bạc từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump trên bục trao giải.

Tuy nhiên, thay vì ở lại chứng kiến đối thủ nâng cúp theo thông lệ, toàn đội cùng BHL và thành viên đội ngũ hậu cần di chuyển về phía khán đài nơi CĐV Argentina tập trung.

Hình ảnh các cầu thủ Argentina quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp - Ảnh: NTDV

Hình ảnh ghi lại cho thấy, trong lúc các cầu thủ Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng giữa màn pháo giấy rực rỡ, toàn bộ thành viên Argentina đều quay lưng về phía lễ ăn mừng để hướng về CĐV nhà.

Hành động diễn ra ngay sau khi trận chung kết, khép lại bằng một vụ ẩu đả giữa cầu thủ đôi bên.

Nhiều thành viên Argentina không giữ được bình tĩnh lúc các cầu thủ dự bị Tây Ban Nha tràn xuống sân ăn mừng chiến thắng. Leandro Paredes bị đuổi khỏi sân vì đấm Eric Garcia và xô ngã Gavi trong vụ hỗn chiến.

Theo DAZN, khi vụ việc được kiểm soát, trung vệ Nicolas Otamendi tiến đến chất vấn Rodri về những phát biểu trước trận của cầu thủ Tây Ban Nha liên quan đến công tác trọng tài.