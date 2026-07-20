Màn ẩu đả tệ hại

Chỉ ít phút sau khi trọng tài Slavko Vincic nổi hồi còi mãn cuộc, xác nhận Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, một số cầu thủ Argentina đã gây ra những vụ va chạm với các cầu thủ đối phương.

Sau đó, khi đội tuyển của HLV Luis de la Fuente nâng cao chiếc cúp vàng, nhiều cầu thủ Argentina đã quay lưng lại thay vì chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của đối thủ - điều mà người Pháp từng làm đối với họ tại Qatar 2022.

Paredes có hành vi phản cảm. Ảnh: Clarin

Vụ xô xát nghiêm trọng nhất bắt nguồn từ tiền vệ Leandro Paredes. Cầu thủ Argentina lao vào đối đầu với Eric Garcia, thậm chí còn túm cổ trung vệ của Tây Ban Nha.

Khi Gavi chạy đến bảo vệ đồng đội, Paredes cùng Thiago Almada đã kéo áo tập của tiền vệ trẻ này và quật anh ngã xuống sân. Tình hình chỉ được kiểm soát sau khi cầu thủ hai đội cùng can thiệp, trong đó có HLV Lionel Scaloni.

Bầu không khí căng thẳng đã bao trùm trận đấu từ trước đó. Argentina có 4 cầu thủ phải nhận thẻ vàng, cùng với việc Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu trong những phút bù giờ hiệp 2, khiến họ kết thúc trận đấu với chỉ 10 người.

Thẻ vàng đầu tiên của Enzo đến ở phút 82 vì lỗi phản ứng với trọng tài Vincic. Tấm thẻ vàng tiếp theo được rút ra sau đó đúng 10 phút, vì pha vào bóng rất mạnh nhằm vào Pau Cubarsi.

Sau trận, khi Tây Ban Nha bước lên bục nhận huy chương và chuẩn bị nâng cúp vô địch, các cầu thủ Argentina đã không thực hiện đầy đủ nghi thức trao giải.

Thay vì đứng lại chứng kiến màn ăn mừng của nhà vô địch, họ quay lưng về phía các cầu thủ Tây Ban Nha và tiến về một góc khán đài.

Tại đó, các cầu thủ áo xanh - trắng hướng về phía CĐV nhà có mặt trên sân MetLife, vỗ tay và chào cảm ơn họ, trong khi Rodri nâng cao chiếc cúp vàng giữa vòng tay của các đồng đội.

Không xứng với Messi

Phản ứng của nhiều cầu thủ Argentina khiến chính báo chí nước này thất vọng. Ngược lại, truyền thông xứ tango dành sự ngưỡng mộ và sự tôn trọng tuyệt đối cho Lamine Yamal: anh rời khỏi lễ ăn mừng để đến ôm động viên Lionel Messi đang ngồi một mình đầy tâm trạng.

Messi vừa đá trận World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, và có lẽ cũng chia tay đội tuyển.

Yamal rời khỏi lễ ăn mừng để ôm Messi. Ảnh: X/MD

Tương tự, một hình ảnh khác gắn với HLV trưởng Argentina. Đứng lặng, hai tay đan sau lưng, ở phía ngoài vòng các cầu thủ, Lionel Scaloni lặng lẽ thừa nhận sự vượt trội hoàn toàn của Tây Ban Nha.

Trước đó, ông ôm chầm lấy Luis de la Fuente, người từng dạy mình trong khóa học huấn luyện nhiều năm trước.

“Không, không, không”, Scaloni trực tiếp lao vào ngăn cản một số cái đầu nóng của Argentina. Tự ông chúc mừng những người chiến thắng.

Người ta vẫn nói làm một kẻ thua cuộc tử tế còn khó hơn trở thành người chiến thắng. Và ở khía cạnh ấy, Scaloni một lần nữa cho thấy ông là một con người đáng kính.

Scaloni giữ được sự điềm đạm và phẩm giá tại New Jersey, cũng như từng làm ở Qatar. Điều đó dĩ nhiên không mang về thêm ngôi sao nào, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy được an ủi.

Có thể nói, màn ẩu đả ấy không xứng đáng với Messi, vì nó khiến lời chia tay (có thể) của anh bị hoen ố.

Đúng vậy, Leandro Paredes không xứng đáng với một thủ lĩnh như Messi. Anh này cực kỳ hiếu chiến, chỉ 6 phút sau khi vào sân là nhận thẻ vàng, luôn khiêu khích, tìm cách gây tổn thương cho đối phương, bóp méo tinh thần thể thao và trên hết là không muốn chơi bóng cũng không muốn người khác được chơi bóng.

Lamine Yamal một lần ức chế đến mức suýt phản ứng lại, nhưng chàng trai 19 tuổi kịp bình tĩnh.

“Chúng ta vĩ đại trong chiến thắng, vì thế chúng ta cũng phải lịch sự trong thất bại”, Scaloni gửi thông điệp. Một kỷ nguyên khép lại với Argentina. Những điểm tích cực từ đầu World Cup 2026 bị vấy bẩn tại MetLife.

Video highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina (nguồn: VTV)