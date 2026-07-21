Siêu sao 39 tuổi không thể giúp Albiceleste bảo vệ thành công ngôi vương, khi để thua 0-1 trước Tây Ban Nha qua 120 phút thi đấu trên sân MetLife.

Trong trận chung kết, Messi bị phong tỏa hoàn toàn và không thể tạo ra tầm ảnh hưởng thường thấy.

Argentina cũng trải qua màn trình diễn nhạt nhòa nhất từ đầu giải, không tung ra nổi cú sút trúng đích nào suốt cả trận.

Messi thừa nhận nỗi đau sau thất bại - Ảnh: Shutterstock

Không chỉ thất bại trên sân cỏ, nhà đương kim vô địch còn để lại hình ảnh xấu khi nhiều cầu thủ lao vào ẩu đả, xô xát đối thủ.

Sau nhiều giờ im lặng, Messi vừa đăng tải thông điệp trên Instagram, bày tỏ nỗi đau thất bại và thừa nhận sẽ cần rất nhiều thời gian để vượt qua cú sốc.

Anh viết: "Nỗi đau lúc này là quá lớn và sẽ rất khó để tôi chữa lành vết thương.

Nhưng tôi cũng sẽ giữ lại tất cả điều tốt đẹp. Những trận đấu mà cả đội đã cống hiến hết mình sẽ mãi còn trong ký ức, cũng như sự ủng hộ của cả đất nước.

Chính sự đồng hành, cùng với tinh thần làm việc và nỗ lực của tập thể đã giúp Argentina một lần nữa đứng trong nhóm đội bóng xuất sắc nhất Thế giới.

Hôm nay thật khó để đánh giá tất cả những gì chúng tôi đã làm, nhưng tập thể tuyển Argentina đã vào tới 2 trận chung kết World Cup liên tiếp.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ. Một lần nữa, chúng tôi có thể gắn kết cả đất nước, để cùng chia sẻ niềm tự hào to lớn khi là người Argentina.

Tôi cũng xin chúc mừng Tây Ban Nha với chức vô địch xứng đáng."