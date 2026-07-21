Argentina đã có một trận đấu nhạt nhẽo, tệ nhất của họ trong thời gian dài qua, ở cuộc chiến tranh ngôi vương World Cup 2026, với Tây Ban Nha. Họ gục ngã trước đối thủ bởi bàn duy nhất của Ferran Torres ghi ở phút 106.

Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, họ không có bất cứ cú sút nào – trở thành đội đầu tiên tham dự một trận chung kết giải đấu, có con số thống kê buồn này.

Trước Tây Ban Nha, Argentina thua toàn diện, thậm chí còn để lại hình ảnh xấu xí, đáng buồn, trong ngày có thể là trận đấu cuối cùng của Messi với ĐTQG.

Liệu đã có chuyện gì xảy ra với Messi và các đồng đội, trước khi họ bước ra sân đấu Tây Ban Nha? Ảnh: EFE

Theo MDZ, sau trận chung kết thua 0-1 Tây Ban Nha, hiện đang lan truyền những lời kêu gọi của Messi với các đồng đội trước khi Argentina bước ra sân tranh ngôi vương, khiến người ta tự hỏi, liệu đã có điều gì xảy ra với họ?

Đáng chú ý, Messi được cho liên tục bảo mọi người hãy bình tĩnh, quên hết mọi thứ đi. Phải chăng tuyển Argentina đã gặp chuyện gì bất ổn trước giờ bóng lăn?

Nguồn trên trích dẫn những lời của Messi nói với toàn đội: “Nào những người anh em, hãy bình tĩnh. Mọi người hãy bình tĩnh nhé.

Điều quan trọng nhất là chúng ta phải giữ được sự bình tĩnh, các anh em. Hãy bình tĩnh.

Chúng ta hãy chỉ tập trung vào trận đấu. Bình tĩnh lại và quên hết mọi thứ đi. Hãy quên hết mọi thứ đi, được không?

Hãy chỉ tập trung vào việc chơi bóng thôi. Vào sân chiến đấu thôi nào mọi người!”.

Cũng cần nói thêm, trước trận đấu Messi cũng đã đăng tâm thư trên mạng, gửi lời cảm ơn các đồng đội, BHL,… như thể lời chia tay, kèm theo đó là lời nhắn nhủ:

“Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, đội bóng này đã viết nên một câu chuyện mà chúng ta sẽ không bao giờ quên và không ai có thể xóa bỏ được”.

Video highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina (nguồn: VTV)