Cơn địa chấn Thái Lan

Giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan phát cuồng khi CLB Kanchanaburi công bố bản hợp đồng với HLV Park Hang Seo.

Siam Sport viết: “Bóng đá Thái Lan luôn có những câu chuyện khiến người ta phải bất ngờ. Nhưng có lẽ không tin tức nào tạo ra cơn địa chấn lớn hơn việc bổ nhiệm Park Hang Seo vào chiếc ghế huấn luyện của Kanchanaburi”.

HLV Park Hang Seo tạo cơn địa chấn bóng đá Thái Lan

Mặc dù Kanchanaburi – biệt danh “Những chú ngựa sắt” – vừa rơi xuống Thai League 2, nhưng đây là bước đi quan trọng với CLB, thậm chí với cả bóng đá Thái Lan.

“Kéo được vị chiến lược gia huyền thoại từng tạo nên lịch sử cùng đội tuyển Việt Nam về Kanchanaburi không đơn thuần là một thương vụ bình thường trên thị trường chuyển nhượng”, Siam Sport phân tích.

“Đây là lời tuyên chiến gửi đến toàn bộ các đối thủ rằng phiên bản tiếp theo của Kanchanaburi sẽ không còn là đội bóng dễ bị bắt nạt nữa”.

Siam Sport cũng nhấn mạnh, “sự xuất hiện của thầy Park cùng mô hình bóng đá Hàn Quốc lần này sẽ thay đổi bộ mặt CLB cũng như bóng đá Thái Lan”.

Trong bài bình luận, Siam Sport chỉ ra 4 điểm quan trọng. Đầu tiên, “Bài kiểm tra DNA của cầu thủ Thái”, đề cao đến “kỷ luật thép” của thầy Park.

Thứ hai, “Tướng giỏi luôn đi cùng tham mưu trưởng”. Tờ báo đề cao đội ngũ trợ lý “khủng” người Hàn Quốc, “xây dựng một hệ thống vận hành mang tiêu chuẩn quốc tế”.

Thầy Park sẽ dẫn dắt Townsend , cựu tuyển thủ Anh từng rất hay ở Premier League

Thứ ba, “phương thức Hàn Quốc – mô hình từ gốc rễ”. Mục tiêu của Kanchanaburi “không chỉ là giành vé trở lại Thai League, mà đặt nền móng từ bóng đá học đường và tuyến trẻ cho cả tỉnh”.

“Một cấu trúc dài hạn như vậy là điều bóng đá Thái Lan lẫn Đông Nam Á đã khao khát suốt nhiều năm”.

Thứ tư, “Thai League 2 sắp bước vào thời kỳ rực lửa”. Theo bài báo, “cuộc chuyển mình quy mô lớn khiến người hâm mộ Kanchanaburi phấn khích, đồng thời tạo ra làn sóng chấn động khắp Thai League 2. Điều này giúp tạo ra giá trị vượt qua chuyên môn cho giải đấu và bóng đá Thái Lan”.

Trong khi đó, Naewna giật tít: “Tin sốc ở Thái Lan! Kanchanaburi bổ nhiệm Park Hang Seo, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam”.

Matichon viết: “Kanchanaburi gây bất ngờ khi đưa về ông Park Hang Seo để dẫn dắt CLB tại Thai League 2”.

Mạng xã hội dậy sóng

Mạng xã hội Thái Lan cũng tràn ngập những bình luận mang tính tích cực từ việc thầy Park xuất hiện.

Người hâm mộ Thái Lan phát cuồng với thầy Park

Tài khoản Sutthisak Saoraphet viết: “Chờ xem thành quả thế nào. Nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Thái, khi có cả cầu thủ lẫn HLV giỏi muốn tới làm việc”.

Chanchai Patrapruksa bình luận: “Tôi thích bóng đá kiểu Park Hang Seo. Mùa tới Thai League 1 lẫn Thai League 2 chắc chắn sẽ rất hấp dẫn”.

Kruan Limsuwan nói vui: “Cầu thủ Thái sắp được chạy nhiều rồi đây. Bình thường chỉ thấy HLV đi thiền hành quanh sân thôi”.

“Ngay cả các đội Thai League còn chưa dám thuê. Đây đúng là thương vụ trong mơ luôn”, Robert Saibang nhấn mạnh.

Kanlaya Piratyothin đồng ý: “Rất tuyệt vời. Sắp được thấy thầy Park trong vai trò HLV rồi. Chúc ông hạnh phúc khi làm việc ở Thái Lan!”.

“Ngạc nhiên thật, sao các đội lớn lại không dám mời ông Park”, Thanakorn Buasing phản ứng. Tài khoản Hino Taengsing đúc kết: “Lần này hấp dẫn đây. Kanchanaburi sẽ cực sung sức, tốc độ và giàu thể lực”.