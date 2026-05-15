Ngày 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị các mức án cho những bị cáo liên quan đến vụ án.

Cụ thể, bị cáo Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án tử hình về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 9-10 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4-5 năm tù tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Bùi Đình Khánh là tử hình.

Bùi Đình Khánh tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Công

VKS cũng đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Hà Thương Hải về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; từ 7-8 năm tù tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; từ 8-9 năm tù tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; từ 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Hải là tử hình.

Đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối với bị cáo Hà Quang Sơn, VKS đề nghị mức án tù chung thân về tội Giết người; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; từ 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Sơn là tù chung thân.

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn Đông mức án 20 năm về tội Giết người; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; từ 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo này là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương cũng bị đề nghị mức án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; từ 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; từ 8-9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Phương là tù chung thân.

Các bị cáo Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh bị đề nghị mức án tù chung thân cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Công

Đồng thời, VKS đề nghị xử phạt bị cáo Đinh Văn Thiết 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; từ 18-24 tháng tù về tội Che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo này là từ 21 năm 6 tháng đến 22 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Quang Tư cũng bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tráng từ 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; từ 7-8 năm tù tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Tráng từ 14-16 năm tù.

Cùng về tội Che giấu tội phạm, bị cáo Bùi Xuân Hiến, Ngô Thị Thơ bị đề nghị mức án từ 24-30 tháng tù; Triệu Thị Hiền, Lò Văn Minh từ 15-18 tháng tù.

Cũng tội danh này, VKS đề nghị xử phạt Triệu Nguyễn Hoài Thương, Nguyễn Thị Hạnh từ 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30-36 tháng.

Xử phạt bị cáo Vũ Hồng Sơn từ 18-24 tháng tù về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, VKS cũng đề nghị tịch thu, tiêu hủy các mẫu vật ma túy hoàn lại sau giám định; giao 3 khẩu súng và đạn cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định.

Tịch thu sung ngân sách số tiền 8 triệu đồng thu của Nguyễn Quang Tư; tịch thu các điện thoại di động, 1/2 giá trị xe ô tô mà các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội.

