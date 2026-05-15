XEM CLIP:

Ngày 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Trước khi tiến hành nghị án, HĐXX cho phép bị cáo Bùi Đình Khánh và các bị cáo khác nói lời sau cùng.

Tại tòa, bị cáo Bùi Đình Khánh gửi lời cảm ơn tới HĐXX trong những ngày qua đã làm việc hết sức công tâm, cảm ơn các luật sư đã bảo vệ quyền lợi cho bị cáo.

Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo thuộc nhóm tội che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Theo Khánh, những người này đều do một mình bị cáo chủ động liên lạc; xuất phát từ tình cảm nên một số bị cáo đã vô tình vi phạm pháp luật.

Bị cáo cũng mong HĐXX xem xét đối với bị cáo Hồ Thị Thơ (mẹ nuôi của bị cáo) vì tuổi đã cao, sức khỏe yếu, còn phải chăm lo cho các cháu và bố mẹ già ở nhà.

Đối với các bị cáo Triệu Thị Hiền, Triệu Nguyễn Hoài Thương và Lò Văn Minh, Khánh cho rằng họ còn trẻ, là người dân tộc thiểu số, hiểu biết pháp luật hạn chế nên mong HĐXX xem xét khoan hồng.

Bị cáo Bùi Đình Khánh tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Công

Đối với bản thân, Bùi Đình Khánh cho biết đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình.

“Mặc dù gia đình bị cáo có truyền thống cách mạng, bị cáo được ăn học nhưng thiếu tu dưỡng đạo đức, thiếu ý chí kiên định. Đứng trước lợi nhuận, bị cáo đã gục ngã, thực hiện hành vi mua bán ma túy, vi phạm pháp luật và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận cả nước bức xúc”, Khánh nói.

Bị cáo cũng gửi lời chia buồn tới gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, người hy sinh trong quá trình truy bắt do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; đồng thời gửi lời xin lỗi tới các bị cáo liên quan trong vụ án.

Theo Khánh, dù là anh em, quen biết nhưng bị cáo đã không nhận thức đầy đủ, cố tình vi phạm pháp luật, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khiến nhiều gia đình rơi vào bi kịch, người mất mẹ, người mất chồng, con mất cha, gia đình ly tán vì vòng lao lý.

“Cuộc chiến phòng, chống ma túy trong thời bình dù không có tiếng súng nhưng vẫn đổ máu, nhiều gia đình tan nát. Tất cả đều xuất phát từ lòng tham, sự gục ngã trước cám dỗ của những người như bị cáo”, Khánh trình bày.

Ngoài ra, bị cáo gửi lời cảm ơn lực lượng bảo vệ phiên tòa, cán bộ trại tạm giam và Công an tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ, động viên trong thời gian bị tạm giam, giúp bị cáo ổn định tinh thần.

Bùi Đình Khánh cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình, đặc biệt là mẹ của mình vì là con trưởng nhưng không làm tròn trách nhiệm, phụ sự kỳ vọng của gia đình.

“Đối với bản thân, bị cáo không có đề nghị gì với HĐXX vì không đủ tư cách để xin giảm nhẹ. Bản án dành cho bị cáo là đúng người, đúng tội và thích đáng”, Khánh nói lời sau cùng trước tòa.

Cũng tại phiên tòa, các bị cáo khác được nói lời sau cùng và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Bị cáo Bùi Đình Khánh và 3 đồng phạm bị đề nghị án tử hình Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị mức án tử hình đối với Bùi Đình Khánh và 3 đồng phạm là Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng.

Bị cáo Bùi Đình Khánh gửi lời 'chia buồn' đến gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải Tại phiên xét xử, bị cáo Bùi Đình Khánh gửi lời "chia buồn" tới gia đình nạn nhân, thừa nhận hành vi gây ra cái chết cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.