Vô tình để lộ loạt sản phẩm chưa ra mắt

Bản phát hành macOS Tahoe 26.7 đang trở thành một “kho báu” thông tin đối với giới săn tin Apple. Trong mã nguồn của hệ điều hành xuất hiện hàng loạt tham chiếu đến các mã định danh sản phẩm, trong đó có cả những thiết bị đã được đồn đoán từ trước.

Một ví dụ về mã định danh sản phẩm của Apple. Ảnh: AppleInsider

Chẳng hạn, các mã J490 và J491 được cho là những phiên bản của thiết bị Home Hub mà Apple đang phát triển. Mã B525 nhiều khả năng thuộc về thế hệ HomePod mini tiếp theo, trong khi J229 có thể liên quan đến một mẫu camera an ninh mới.

Không chỉ vậy, các mã liên quan đến AirPods, iPhone và Mac cũng được phát hiện. Đáng chú ý hơn, danh sách còn xuất hiện những mã có thể thuộc về iPad mini sử dụng màn hình OLED và thế hệ Apple Vision Pro tiếp theo.

Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm đã phần nào được giới công nghệ biết đến, bản macOS mới còn chứa một loạt mã định danh hoàn toàn bí ẩn.

Một số mã khá kỳ lạ như Device1,8241 xuất hiện trong hệ thống nhưng gần như không mang lại nhiều giá trị trong việc dự đoán sản phẩm tương lai của Apple.

Đáng chú ý hơn là nhóm mã có cấu trúc giống mã sản phẩm Apple và dường như thực sự gắn với các thiết bị phần cứng, nhưng hiện chưa có bất kỳ thông tin rõ ràng nào cho biết chúng thuộc về sản phẩm nào.

Các mã chưa xác định gồm A3436, A3437, A3438, A3439, A3440, A3441; A3456, A3457; A3465; A3529, A3530, A3531, A3532, A3533; A3543 và A3577.

Chỉ nhìn vào những con số này gần như không thể biết Apple đang chuẩn bị sản phẩm gì.

Tuy nhiên, nếu đối chiếu chúng với các mã nằm ngay phía trên và phía dưới trong hệ thống định danh của Apple, một vài manh mối bắt đầu xuất hiện.

Đặt các mã cạnh nhau có thể hé lộ một phần bí mật

Apple có xu hướng sử dụng các vùng mã số tương đối gần nhau cho những sản phẩm hoặc biến thể có liên quan. Các phiên bản khác nhau của cùng một dòng thiết bị có thể nằm ngay cạnh nhau trong danh sách.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa các thế hệ sản phẩm kế tiếp luôn được Apple đánh số tuần tự. Chẳng hạn, không thể kỳ vọng mã của iPhone 17 sẽ nằm ngay sau mã của iPhone 16.

Dựa trên nguyên tắc này, việc kiểm tra các mã nằm ngay trước và sau những mã bí ẩn nói trên có thể đem lại một số manh mối. Chẳng hạn, với A3465, có thể xem xét A3464 và A3466 để tìm kiếm những sản phẩm đã được xác định.

Đây vẫn là một cuộc “đánh bắt” thông tin dựa trên những con số khá mơ hồ. Tuy nhiên, việc đối chiếu dữ liệu từ Google, các trang bán lẻ và những cơ sở dữ liệu chuyên theo dõi sản phẩm Apple như AppleDB đã giúp xác định được một vài trường hợp đáng chú ý.

Trong số đó, mã A3464 là một manh mối khá thuyết phục. Mã này được sử dụng cho phiên bản iPad Air 13 inch trang bị chip M4, hỗ trợ Wi-Fi và mạng di động.

Đây là model dành riêng cho thị trường Trung Quốc đại lục và đã được Apple xác nhận là một phiên bản iPad Air.

Mã A3442 dường như liên quan đến MacBook Air 15 inch sử dụng chip M5, với thông tin về sản phẩm từng xuất hiện trên JD.com.

Trong khi đó, A3466 lại thuộc về một sản phẩm đã được bán trên thị trường, cụ thể là pin MagSafe dành cho iPhone Air.

Bộ chuyển đổi nguồn du lịch quốc tế (World Travel Adapter Kit) của Apple đã được nhắc đến vài lần. Ảnh: AppleInsider

Mã A3534 dường như được sử dụng cho một biến thể iPhone 17e tại một số quốc gia. Ba mã A3455, A3458 và A3528 lại thuộc các phiên bản khác nhau của World Travel Adapter Kit, trong đó một mã chưa được xác định cụ thể, còn hai mã còn lại liên quan đến thị trường Trung Quốc và Australia.

Những mã còn lại hiện chưa có dấu vết đủ rõ ràng để gắn chúng với bất kỳ sản phẩm Apple cụ thể nào.

Apple có thể đang chuẩn bị nhiều biến thể sản phẩm mới

Việc lần theo các mã định danh không mang lại quá nhiều thông tin trong trường hợp này. Dù vậy, vẫn có thể đưa ra một số giả định dựa trên cách Apple đặt mã sản phẩm trong quá khứ.

Chẳng hạn, A3456 và A3457 nằm giữa A3455 và A3458, vốn đều liên quan đến World Travel Adapter Kit. Vì vậy, không loại trừ khả năng hai mã này thuộc một phụ kiện nào đó hoặc các biến thể chưa được công bố của bộ sạc du lịch nói trên.

Các dải mã dài cũng có thể cho thấy Apple đang chuẩn bị nhiều biến thể của cùng một sản phẩm.

Đây vốn là cách Apple thường sử dụng khi một thiết bị có nhiều phiên bản khác nhau dành cho các thị trường hoặc cấu hình riêng biệt.

Nhóm mã từ A3436 đến A3441 là một ví dụ. Một phía của dải mã này có liên hệ với MacBook Air 15 inch, nhưng phía còn lại vẫn hoàn toàn bí ẩn.

Điều quan trọng có thể rút ra là Apple không nhất thiết tuân thủ nguyên tắc đánh số tuần tự theo thời gian.

Các mã có thể được sắp xếp tương đối gần nhau đối với một model và các biến thể của model đó, nhưng không nhất thiết phản ánh thứ tự ra mắt của toàn bộ một dòng sản phẩm.

Những con số bị rò rỉ từ macOS Tahoe 26.7 có thể xác nhận rằng nhiều thiết bị mới đang được phát triển, nhưng chúng vẫn chưa đủ để tiết lộ chính xác Apple đang chuẩn bị những gì.

(Theo AppleInsider, Macworld)