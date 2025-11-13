Lời tòa soạn Trong lịch sử quân sự hiện đại, giới công nghiệp quốc phòng tại nhiều quốc gia luôn chú trọng vào lĩnh vực nghiên cứu xe tăng nhằm tăng cường khả năng tác chiến cho binh chủng này. Một số thiết kế như xe tăng laser, xe tăng triển khai từ tàu ngầm hay xe tăng lắp cánh máy bay là minh chứng cho tính sáng tạo vô tận trong nghệ thuật phát triển vũ khí.

Bối cảnh

Vào cuối những năm 1920, giới chuyên gia quốc phòng Nhật Bản đã nêu ý tưởng về các thiết giáp lội nước hạng nhẹ và đưa vào thử nghiệm một số mẫu như xe bọc thép Sumida, SR I-Go, SR II-Go. Đến năm 1941, Hải quân Nhật chính thức trang bị cho lực lượng đổ bộ của họ mẫu xe tăng Type 2 Ka-Mi.

Dù Type 2 Ka-Mi đáp ứng đủ kỳ vọng khi thực chiến tại mặt trận Thái Bình Dương, nhưng Bộ Tổng tham mưu Hải quân Nhật Bản vẫn đề xuất dự án về một mẫu xe tăng “lớn hơn, giáp dày hơn, hỏa lực mạnh hơn và hữu dụng trong các chiến dịch đổ bộ trong tương lai”. Đến năm 1943, các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Tokyo dựa theo yêu cầu từ Hải quân Nhật Bản, đã hoàn tất việc thiết kế và cho ra mắt mẫu xe tăng thử nghiệm Type 3 Ka-Chi.

Xe tăng đổ bộ Type 3 Ka-Chi. Ảnh: Tanks-encyclopedia

Thiết kế và thông số của Type 3 Ka-Chi

Theo trang Military Factory, chiều dài của Type 3 Ka-Chi khi được lắp phao nổi là 10,3m; rộng 3m; cao 3,8m. Tổng trọng lượng của xe là 28,25 tấn. Xe được trang bị một động cơ diesel Mitsubishi Type 100 có công suất 240 mã lực, nên có thể di chuyển với vận tốc 32 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 320km. Còn khi lội nước, vận tốc tối đa của Type 3 Ka-Chi là 10 km/h.

So với Type 2 lắp pháo cỡ nòng 37mm, Type 3 được trang bị pháo cỡ nòng 47mm đủ khả năng xuyên thủng lớp giáp dày 30mm ở khoảng cách 1km, cùng vũ khí phụ là 2 súng máy Type 97 sử dụng cỡ đạn 7,7mm.

Để có thể vận chuyển và triển khai tác chiến Type 3 Ka-Chi bởi tàu ngầm ngay cả khi ở dưới mặt nước, các kỹ sư Nhật Bản đã sử dụng một phương thức chế tạo tuyệt mật để khiến thân xe tăng chịu được áp suất nước cực lớn dưới lòng Thái Bình Dương.

Xe Type 3 Ka-Chi khi được tháo các phao nổi. Ảnh: Tanks-encyclopedia

Số phận của mẫu Type 3 sau chiến tranh

Dù Type 3 Ka-Chi sở hữu những tính năng hoàn hảo đối với một xe tăng đổ bộ khi đó cần có, nhưng Hải quân Nhật Bản trong các năm 1943 - 1945 lại tập trung vào việc đóng tàu chiến, tàu sân bay cùng các phi đội chiến cơ để đối phó với Hải quân Mỹ, nên dự án phát triển xe tăng này chỉ được rót nguồn vốn ít ỏi và tới gần cuối Thế chiến Hai thì ngừng hẳn.

Theo trang Tanks-encyclopedia, toàn bộ 19 chiếc Type 3 Ka-Chi được chế tạo trong các năm 1943 - 1945 đã bị nhà chức trách Nhật Bản phá hủy sau khi chiến tranh kết thúc.