Bác sĩ Han Liang-Chun là tên tuổi lớn trong chuyên ngành phẫu thuật hàm mặt Đài Loan (Trung Quốc) đồng thời là giáo sư đại học. Không chỉ nổi bật trong sự nghiệp y khoa, ông còn gây ấn tượng bởi lối sống kỷ luật, chủ động chăm sóc sức khỏe và tinh thần tích cực suốt nhiều thập kỷ. Bước sang tuổi 90 tuổi, ông vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn, nói năng súc tích và chưa từng mắc bệnh nặng.

Theo bác sĩ Han, tuổi già không đồng nghĩa với suy kiệt nếu biết chăm sóc cơ thể và duy trì các mối quan hệ xã hội. Từ trải nghiệm cá nhân và thực hành y khoa, bác sĩ Han chia sẻ các nguyên tắc giúp ông giữ được sự cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần.

Bác sĩ Han Liang-Chun đề cao việc chăm sóc răng miệng. Ảnh: Newsmarket

Răng miệng - nền tảng của sức khỏe toàn thân

Với bác sĩ Han, răng tốt thì con người không già. Từ hơn 10 năm trước, ông đã phối hợp với ngành y tế thúc đẩy phong trào 8020: người 80 tuổi nên còn ít nhất 20 chiếc răng có khả năng nhai.

Người trưởng thành có tối đa 32 răng, thiếu dưới 10 chiếc thường chưa ảnh hưởng rõ đến chức năng nhai. Tuy nhiên, khi số răng còn dưới 20, khả năng ăn uống và hấp thu dinh dưỡng suy giảm rõ rệt, kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe.

Ở tuổi gần 90, bác sĩ Han chỉ có một chiếc răng bị nứt do tai nạn. Nhờ duy trì nghiêm ngặt phương pháp vệ sinh răng miệng và được đồng nghiệp phục hình chính xác, ông vẫn giữ được cung răng gần như hoàn chỉnh.

Ngoài bệnh nha chu, bác sĩ Han lưu ý hai nguyên nhân rụng răng ở người lớn tuổi là sâu chân răng và răng nứt. Ông khuyến nghị mọi người ăn uống “trọng chất hơn lượng”, tránh nhai đồ quá cứng và khám răng định kỳ để phát hiện sớm tổn thương. Ngay cả khi đã mất răng, việc phục hình bằng răng giả vẫn giúp khôi phục khả năng nhai.

Gắn kết gia đình - liều thuốc tinh thần

Bác sĩ Han coi sự gắn bó gia đình là trụ cột tinh thần. Mỗi tuần, ông duy trì bữa ăn chung với con cháu. Bên cạnh đó, các thành viên khác dù sống rải rác khắp thế giới, vẫn duy trì họp trực tuyến vào Chủ nhật. Thế hệ sau còn lập một cộng đồng trên mạng để lưu giữ ký ức và tăng cường sợi dây tình cảm xuyên thế hệ.

Ông cũng dành nhiều lời tri ân cho người vợ đã đồng hành, chăm sóc gia đình suốt nhiều năm. Nhờ hàm răng có chức năng tốt, hai vợ chồng có thể thưởng thức các món ăn cùng nhau - niềm vui giản dị nhưng quan trọng ở tuổi già.

Bác sĩ Han Liang-Chun thường xuyên tập các bài vận động nhẹ nhàng. Ảnh: TVBS

Lối sống chủ động, tâm thế tích cực

Ở tuổi 90, bác sĩ Han không né tránh con số tuổi tác. Ông cho rằng tâm thế quyết định rất lớn đến chất lượng sống. Ông duy trì thói quen đọc sách báo, thường xuyên đến thư viện, dạo bộ công viên để quan sát thiên nhiên.

Về sinh hoạt, ông ăn uống cân bằng, mỗi bữa chỉ no khoảng 70%, chú trọng rau xanh, trái cây và protein. Vận động được lồng ghép tự nhiên vào đời sống hằng ngày, kết hợp đi nhanh - chậm, ngủ trưa cố định một giờ. Bác sĩ Han cũng theo dõi sức khỏe định kỳ ở bốn chuyên khoa: nội khoa, thính lực, thị lực và răng miệng.

Với triết lý “mỗi ngày làm một chút việc cần làm”, bác sĩ Han cho thấy tuổi già vẫn có thể sống khỏe mạnh, chủ động.