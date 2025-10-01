Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa đại hội!

Sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, mở ra một chặng đường phát triển mới đầy tự tin, quyết tâm và khát vọng cho Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chỉ ra những thành tựu to lớn, bài học quý báu, đồng thời nhìn thẳng vào sự thật, thẳng thắn phân tích những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Đại hội nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương về dự và chỉ đạo đại hội. Đây là nguồn động viên, khích lệ, đồng thời cũng là định hướng chiến lược quan trọng để Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Với tinh thần “Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các văn kiện của đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Đây là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết và ý chí của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Đắk Lắk, phản ánh khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội tin tưởng rằng, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bản lĩnh và trí tuệ, gánh vác trọng trách, lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo về đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã được Bộ Chính trị có quyết định chỉ định gồm 35 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết và 1 đại biểu đương nhiên, đảm bảo cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Đại hội tin tưởng các đồng chí trong đoàn đại biểu sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, góp phần vào thành công chung của đại hội; đồng thời, trực tiếp tiếp thu đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng để chủ động đi đầu cùng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn địa phương.

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa đại hội!

Đại hội xin trân trọng cảm ơn các tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng bào, chiến sĩ, các thế hệ cán bộ lãnh đạo của tỉnh, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn giáo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, thẳng thắn đóng góp trí tuệ, góp phần xây dựng và hoàn thiện các văn kiện của đại hội. Nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng đại hội. Đại hội xin biểu dương và cảm ơn toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức đã tận tuỵ làm tốt công tác phục vụ, góp phần tích cực vào thành công chung của đại hội.

Đại hội cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã đến dự, theo dõi và kịp thời đưa tin, phản ánh sinh động về các hoạt động của đại hội, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa niềm tin và quyết tâm trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Nhân dịp này, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương, các vụ địa phương và cơ quan thường trực các ban Đảng Trung ương; trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, sẻ chia của các tỉnh bạn đối với tỉnh Đắk Lắk hiện nay, cũng như tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên trước đây trong suốt những năm qua.

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ phát triển mới. Trên tinh thần đó, ngay sau đại hội, cùng với việc tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các tổ chức đảng các cấp trong tỉnh phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả đại hội; tổ chức tốt việc quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, biến quyết tâm chính trị thành hành hành động quyết liệt. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa thời cơ của hội nhập, chuyển đổi số, tạo đột phá mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đứng trước thời cơ lớn, nhưng cũng đầy thách thức; để hiện thực hóa khát vọng phát triển, đại hội kêu gọi các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đề ra, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi trước thành công của đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!