Một công dân phản ánh có nhà nằm trong dự án giải phóng mặt bằng quốc lộ.

Ngôi nhà nằm trong hẻm, theo dự án sẽ bị giải tỏa một phần, chỉ còn lại 28m2; phần đất còn lại này sẽ tiếp giáp với quốc lộ.

Công dân cho biết, theo tìm hiểu, nếu sau khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích đất còn lại dưới diện tích tối thiểu thì người sử dụng đất có quyền đề nghị Nhà nước thu hồi phần diện tích còn lại.

Công dân thắc mắc, phần đất còn lại 28m2 nếu Nhà nước thu hồi sẽ tính giá đất mặt tiền hay vẫn tính giá đất hẻm?

Trả lời vấn đề trên, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dẫn quy định tại khoản 7 Điều 91 Luật Đất đai 2024.

Theo đó, khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (theo quy định tại Điều 78 và Điều 79) mà phần diện tích còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh (khoản 2 Điều 220), nếu người sử dụng đất đồng ý thu hồi đất thì UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, quản lý diện tích đất này theo quy định.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp thu hồi đất được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư.

Theo điểm e khoản 1 Điều 160, giá đất cụ thể được áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Khoản 3 Điều 160 quy định, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm giúp chủ tịch UBND cùng cấp tổ chức việc xác định giá đất cụ thể.

Đối với trường hợp công dân nêu, Cục Quản lý đất đai cho biết do không có hồ sơ, tài liệu kèm theo nên không thể trả lời cụ thể. Cơ quan này đề nghị công dân nghiên cứu các quy định trên và liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn.