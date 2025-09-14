Một công dân phản ánh, năm 2004, gia đình đã bị thu hồi 884m2 đất để thực hiện dự án mở rộng và nâng cấp đường.

Sau đó, gia đình được mua hai lô tái định cư 200m2 và xây dựng nhà 3 tầng theo đúng quy chuẩn của tuyến đường loại 1, hoàn thành vào năm 2012.

Tuy nhiên, năm 2013, địa phương lại thay đổi quy hoạch, xây dựng cầu vượt ngay phía trước nhà, biến con đường loại 1 rộng 48m thành đường gom cụt chỉ rộng 7,5m, tường chắn cao 4m trước nhà, che lấp toàn bộ tầm nhìn, gây khó khăn trong việc đi lại, kinh doanh, ảnh hưởng đến môi trường sống. Giá trị đất đai giảm trên 60%.

Theo công dân, như vậy, gia đình phải chịu tác động từ hai lần thay đổi quy hoạch liên tiếp nhưng không có cơ chế bù đắp hay hỗ trợ thiệt hại phát sinh sau quy hoạch hạ tầng.

Do đó, công dân kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định để giải quyết các trường hợp bị ảnh hưởng do thay đổi quy hoạch hạ tầng nhưng không bị thu hồi đất, làm giảm mạnh giá trị sử dụng đất, ảnh hưởng sinh kế và khả năng kinh doanh.

Trả lời vấn đề trên, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Luật Đất đai năm 2024 chỉ quy định bồi thường thiệt hại trong phạm vi thu hồi đất hoặc trong phạm vi hành lang an toàn công trình mà Nhà nước không thu hồi đất.

Đối với những thiệt hại ngoài phạm vi này, không có đủ cơ sở đánh giá, tính toán để thực hiện việc bồi thường thiệt hại.

Trên cơ sở quy định, Cục đề nghị công dân rà soát phần diện tích đất của gia đình có nằm trong phạm vi hành lang an toàn công trình giao thông không và liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.