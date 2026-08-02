Dự kiến 9 trường hợp không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến, trong đó đề xuất quy định cụ thể 9 trường hợp không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi, thay vì quy định theo 4 nhóm như hiện hành.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân vẫn được bồi thường theo quy định.

Thứ hai là đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc diện có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất.

Thứ ba là đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hằng năm; đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất. Riêng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở vẫn thuộc trường hợp được bồi thường.

Dự kiến 5 thay đổi lớn về sổ đỏ, quy định về ‘sổ đỏ điện tử’ gây chú ý

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó có nhiều quy định mới liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Một trong những đề xuất đáng chú ý là đưa quy định về Giấy chứng nhận điện tử vào Luật, đồng thời khẳng định Giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận dạng giấy.

Nhiều quy định mới liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Một thay đổi đáng chú ý khác là dự thảo yêu cầu phải ghi đầy đủ tên của tất cả những người có chung quyền sử dụng đất trên sổ đỏ.

Dự thảo cũng bỏ quy định cho phép cấp chung một sổ đỏ đối với nhiều thửa đất nông nghiệp nằm trong cùng địa bàn cấp xã.

Hà Nội sắp mở bán căn hộ chung cư giá 28,4 triệu/m2 sát đường Vành đai 3

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố thông tin về dự án nhà ở xã hội CT2 thuộc khu nhà ở X2, phường Lĩnh Nam (trước đây thuộc phường Trần Phú, quận Hoàng Mai). Dự án nằm tại vị trí giáp đường Vành đai 3 và đê Nguyễn Khoái, do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, khu nhà ở X2 được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1,5ha. Riêng tòa nhà ở xã hội CT2 có diện tích xây dựng khoảng 1.935m2, gồm 17 tầng nổi và 2 tầng hầm, với tổng mức đầu tư hơn 293 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng 150 căn hộ ra thị trường. Trong đó có 83 căn nhà ở xã hội để bán với giá dự kiến 28,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì).

Ngoài số căn để bán, dự án còn có 31 căn cho thuê với giá dự kiến 110.000 đồng/m2/tháng, 12 căn thuê mua và 24 căn hộ thương mại.

300 dự án 'ôm đất' ở Hà Nội nhận tối hậu thư, gọi tên Geleximco, CEO, Hancorp

UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo yêu cầu các nhà đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các chủ đầu tư phải chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Những khối bê tông, cốt thép hoen rỉ tại dự án Usilk City. Ảnh: Hồng Khanh

Bên cạnh đó, bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành các thủ tục trong thời gian không quá 2 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Với những dự án đã hoàn thiện đầy đủ điều kiện pháp lý, Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực về tài chính, nhân lực và thiết bị để khởi công ngay trong tháng 8.

Dự án Sheraton Phú Quốc Resort bị chấm dứt hoạt động

Ngày 30/7, trao đổi với VietNamNet, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sheraton Phú Quốc Resort của Công ty CP Viễn Đông Phú Quốc do vi phạm tiến độ thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

Theo quyết định, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 8/2013, điều chỉnh lần gần nhất vào tháng 6/2023. Tuy nhiên, sau nhiều năm được cấp phép, dự án vẫn không hoàn thành mục tiêu hoạt động theo cam kết, chậm tiến độ kéo dài, nên cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc cho biết, dự án này chỉ xây dựng một khối công trình (tòa nhà) từ năm 2019 rồi dừng thi công, để "treo", khu đất bỏ hoang cho tới nay. Ghi nhận hiện trạng cỏ mọc um tùm, các khối cột, tường hiện đã phủ rêu, xám xịt.