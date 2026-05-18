Phút 86 ở trận CAHN vs Thanh Hoá tại vòng 23 LPBank V-League 2025/26, Đình Bắc bị cầu thủ Thanh Hóa phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi xem VAR, trọng tài Ngô Duy Lân cho đội chủ nhà hưởng quả penalty.

Đình Bắc cầm bóng đi tới chấm đá phạt đền, tuy nhiên ngoại binh Alan lại tranh thực hiện. Hai bên xảy ra tranh cãi trên sân trước khi Alan là người sút tung lưới đội khách, mở tỉ số trận đấu.

Đình Bắc không hài lòng vì bị Alan tranh quả Penalty. Ảnh: S.N

Dù bị mất quả phạt đền, Đình Bắc vẫn rất chuyên nghiệp khi chạy tới ăn mừng bàn thắng với Alan. Với Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026, chiến thắng của đội bóng là điều quan trọng nhất.

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn tiếc cho tiền đạo sinh năm 2004, bởi nếu anh ghi bàn, sẽ lập nên kỷ lục chưa từng có ở V-League. Cụ thể, chân sút CAHN đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ lập công 7 trận liên tiếp (trước đó anh ghi 10 bàn sau 6 trận liên tiếp, ngang với thành tích của Xuân Son).

Lỡ cơ hội lập kỷ lục, Đình Bắc chia sẻ: "Với quả phạt đền thì anh Quang Hải, anh Việt Anh hay những anh em trong đội rất muốn tôi thực hiện. Các anh luôn động viên và muốn giao cho tôi quả phạt đền này. Nhưng đến lúc tôi sút thì Alan đến tranh và có xảy ra tranh cãi.

Anh vẫn cùng Alan ăn mừng bàn thắng. Ảnh: S.N

Nhưng tôi nghĩ đấy là chuyện của những người đàn ông với nhau. Thành tích của đội quan trọng hơn tất cả. Khi ghi được bàn thắng, tôi và Alan cũng chung vào một nhịp ăn mừng".

Gác lại câu chuyện bị đồng đội tranh đá penalty, Đình Bắc rất hạnh phúc khi lần đầu tiên vô địch V-League, anh nói: "Đây là mùa giải thứ hai tôi chơi cho CLB CAHN. Năm nay, đội rất quyết tâm. Với những gì mà CAHN thể hiện ở mùa giải này, tôi nghĩ chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng. Lúc này, toàn đội đặt mục tiêu cố gắng thi đấu tốt trận play-off Cúp C1 châu Á, để có thể góp mặt ở sân chơi danh giá này".