Phút 86, Đình Bắc bị cầu thủ Thanh Hóa phạm lỗi trong vòng cấm.
Sau khi xem VAR, trọng tài Ngô Duy Lân cho đội chủ nhà hưởng quả penalty.
Đình Bắc cầm bóng đi tới chấm đá phạt đền.
Tuy nhiên tiền đạo Alan lại tranh quả penalty này.
Anh cho rằng mình mới là người xứng đáng được đá phạt đền.
Hai bên xảy ra tranh cãi.
Thủ quân Quang Hải nói chuyện với Đình Bắc và Alan.
Các đồng đội an ủi Đình Bắc.
Không được thực hiện đá phạt 11m, Đình Bắc bị ngắt mạch ghi bàn. Trước đó, anh ghi 10 bàn liên tiếp sau 6 trận.
Dù không được thực hiện quả 11m nhưng Đình Bắc vẫn ăn mừng bàn thắng cùng Alan. Chung cuộc CAHN thắng 2-0, giành chức vô địch LPBank V-League.