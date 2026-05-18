Xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ

Hành trình của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026 khép lại ở tứ kết sau thất bại trước U17 Australia, một kết quả không bất ngờ nếu đặt lên bàn cân về thể hình, tốc độ, nền tảng đào tạo cũng như chiều sâu lực lượng.

Nhưng nếu nhìn toàn bộ chặng đường đã qua, đây vẫn là giải đấu mà thầy trò HLV Cristiano Roland xứng đáng nhận được nhiều lời khen lẫn sự kỳ vọng.

U17 Việt Nam có một giải đấu thành công rực rỡ

Điều đáng ghi nhận nhất của các học trò HLV Roland nằm ở tư duy thi đấu. U17 Việt Nam không còn là hình ảnh co cụm chịu trận quen thuộc của nhiều cấp độ trẻ trước đây. Trái lại chọn cách chơi kiểm soát bóng, triển khai từ tuyến dưới, pressing khi cần và đặc biệt đủ tự tin để chơi sòng phẳng với các đối thủ mạnh hơn.

Vì thế, việc dừng bước ở tứ kết không phải thất bại. Ngược lại, đây vẫn là một chiến dịch thành công đúng với kỳ vọng từ người hâm mộ bằng tấm vé dự U17 World Cup vào cuối năm.

Những lạc quan từ hành trình U17 châu Á

Đội bóng của HLV Cristiano Roland thực tế đã không còn duy trì mạch bất bại khi từng thua đậm U17 Hàn Quốc tại vòng bảng. Nhưng thất bại đó không thật sự đáng giá, bởi cho tới trước khi sụp đổ bằng 4 bàn thua nhanh trong 10 phút cuối trận, U17 Việt Nam chưa cho thấy quá nhiều vấn đề.

Chính vì thế, trận thua trước U17 Australia ở tứ kết mới đáng… trân trọng, khi U17 Việt Nam không thể gây bất ngờ vì những khoảng cách chẳng nhỏ về mặt chuyên môn.

Thất bại trước U17 Australia cũng không phải là điều gì quá đáng buồn, bởi đó là bài học dành cho thầy trò HLV Roland

Khoảng cách đầu tiên là thể chất. U17 Australia vượt trội ở sức mạnh, tốc độ tranh chấp và khả năng duy trì cường độ cao suốt trận. Khi đội bạn tăng nhịp, các cầu thủ Việt Nam bắt đầu hụt hơi và mất dần khả năng kiểm soát thế trận.

Điều thứ hai là tính ổn định trong hệ thống chiến thuật. U17 Việt Nam chơi tốt khi còn duy trì được cự ly đội hình, nhưng mỗi khi bị pressing mạnh hoặc chuyển trạng thái liên tục, hàng thủ bắt đầu xuất hiện khoảng trống rất lớn.

Quan trọng hơn, trận thua ấy cũng cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam không thể chỉ hài lòng với kỹ thuật hay tinh thần thi đấu. Để vươn tầm châu Á, các cầu thủ cần nền tảng thể lực tốt, tư duy chiến thuật hoàn thiện và một đội hình dày, đồng đều hơn.

Vì thế, thất bại trước U17 Australia đáng để nói lời cảm ơn. Bởi nó giúp U17 Việt Nam hiểu rằng thành công vừa qua là tín hiệu tích cực, nhưng để chơi tốt ở World Cup hoặc các giải châu lục sau này buộc phải có thêm những thay đổi.

Nói một cách khác, đôi khi thất bại ở 1 trận đấu có giá trị hơn chiến thắng dễ dàng. Vì chính thất bại vô cùng cần thiết ấy đã kéo những đôi chân trẻ trở lại mặt đất, giúp các cầu thủ nhận ra khoảng cách giữa bóng đá Đông Nam Á và đẳng cấp đỉnh cao châu lục còn cần nỗ lực hơn nữa thay vì tự hài lòng quá sớm.

