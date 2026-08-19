Tối 19/8, Xuân Son lập cú đúp vào lưới Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, giúp tuyển Việt Nam thắng 2-0 trên sân nhà Mỹ Đình. Với chiến thắng chung cuộc 4-0, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vào chung kết gặp Thái Lan, tái hiện trận chung kết 2 năm trước.

Cá nhân Xuân Son có 5 bàn thắng ở giải đấu năm nay, ngang với người đồng đội Đình Bắc. Cả hai đều có cơ hội cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới của giải.

Nói về cuộc đua này, Đình Bắc khẳng định danh hiệu cá nhân không phải mục tiêu lớn nhất của anh. Tiền đạo CAHN nhấn mạnh: "Tôi hay Xuân Son ghi nhiều bàn không quan trọng, mục tiêu cuối cùng là chức vô địch. Nếu Xuân Son giành Vua phá lưới cũng tốt cho đội”.

Xuân Son và Đình Bắc đều có 5 bàn thắng. Ảnh: S.N

Về phần mình, Xuân Son cho biết: "Điều mà tôi mong muốn là mình có thể đóng góp cho toàn đội để giành chiến thắng. Điều tôi muốn nữa là chuẩn bị bản thân với một thể trạng tốt nhất. Tôi chơi vì đội bóng của mình, dù là HLV cho tôi chơi 30 phút hay là 90 phút".

Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik rất kỳ vọng Xuân Son sẽ toả sáng trong trận chung kết, còn Đình Bắc cũng ghi dấu ấn khi tuyển Việt nam đối đầu Thái Lan.

"Đình Bắc là một cầu thủ trẻ, đang có năng lượng rất tốt. Đặc biệt là thể lực rất dồi dào nên tôi sử dụng Đình Bắc trọn vẹn 90 phút.

Tôi hy vọng Xuân Son ở trận chung kết sẽ ghi được 3 bàn. Thực sự Xuân Son và Đình Bắc làm rất tốt những nhiệm vụ của mình với sự cống hiến, thể hiện hết mình trong thi đấu.

Đó là điều rất tốt cho đội bóng. Không chỉ Xuân Son và Đình Bắc, tất cả các cầu thủ khác cũng đang nỗ lực hết mình để cống hiến cho đội tuyển. Sự cạnh tranh lành mạnh này sẽ làm tốt hơn cho đội tuyển của chúng ta, để giành chiến thắng trong trận chung kết", HLV Kim Sang Sik nói.

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