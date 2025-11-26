Ngày 26/11, trang chủ CLB Okayama SeaGulls chính thức công bố ngoại binh duy nhất tại mùa giải 2025/26 là Trần Thị Bích Thuỷ đến từ Việt Nam. Trong lần đầu thi đấu tại xứ sở hoa anh đào, phụ công sinh năm 2000 khoác áo số 27.

Như vậy, bóng chuyền Việt Nam có 2 VĐV đang thi đấu tại giải đấu cao nhất của Nhật Bản là Bích Thủy và Thanh Thúy. Cả hai đều là những trụ cột quan trọng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

CLB Okayama SeaGulls chính thức công bố ngoại binh Trần Thị Bích Thủy.

Đây là lần thứ 2 Bích Thủy xuất ngoại. Trước đó, phụ công tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tại giải VĐQG Hàn Quốc ở mùa giải 2024/25. Cô ghi dấu ấn với khả năng công thủ toàn diện nhờ sở hữu chiều cao tốt (1m84) cùng sự thích nghi nhanh lối chơi mới, môi trường mới.

Sau khi công bố, HLV trưởng CLB Okayama SeaGulls có thể sử dụng Bích Thủy trong những vòng đấu tới. Với việc là ngoại binh duy nhất của đội bóng, Bích Thủy gần như chắc chắn sẽ được đánh chính thường xuyên tại CLB Okayama SeaGulls.

Theo kế hoạch, vào đầu tháng 12, Bích Thủy cùng Trần Thị Thanh Thúy về nước, hội quân với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33.

Trước ngày tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan dự SEA Games, danh sách 14 VĐV chính thức sẽ được HLV Tuấn Kiệt chốt lại. Môn bóng chuyền trong nhà tại SEA Games 33 tranh tài từ ngày 10/12 tới 19/12. Các cô gái Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia và Philippines, đặt mục tiêu giành HCV.