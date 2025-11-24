Ngày 24/11, Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105 bế mạc tại Hà Nội, đánh dấu một sự kiện quan trọng đối với phong trào điền kinh khu vực và mở ra nhiều định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển đến năm 2030. Sự kiện do LĐĐK Việt Nam đăng cai, với sự tham dự của Chủ tịch Điền kinh châu Á Dalan Jumaan Al-Hamad và nhiều lãnh đạo điền kinh hàng đầu của các quốc gia Châu Á.

Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105 thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký LĐĐK Việt Nam, trình bày các đề xuất trọng tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển điền kinh trong nước, đồng thời nhận được sự ủng hộ toàn diện từ Hội đồng Điền kinh châu Á. Những vấn đề trọng tâm có phát triển phong trào tại trường học, các giải chạy; Đề xuất Điền kinh Châu Á giới thiệu các địa điểm tập huấn có chất lượng cao để tuyển điền kinh Việt Nam phấn đấu giành HCV Asiad, chuẩn Olympic...

Chủ tịch Điền kinh Châu Á đánh giá Việt Nam là một thành viên tích cực, có nhiều đóng góp và sở hữu tiềm năng lớn để vươn tầm châu lục và thế giới.