Dù giải VĐQG Nhật Bản đang diễn ra và Thanh Thúy là tay đập chủ lực của Gunma Green Wings, nhưng đội bóng này vẫn có hành động đẹp khi nhả quân trong gần 1 tháng. Ngay khi kết thúc chiến dịch SEA Games, chủ công tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải trở lại Nhật Bản.
Với việc chính thức góp mặt ở SEA Games 33, "4T" có 6 kỳ liên tiếp khoác áo tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh tài ở Đại hội thể thao Đông Nam Á. Sau 10 năm, Trần Thị Thanh Thúy là VĐV nhiều kinh nghiệm và giàu thành tích cá nhân nhất tại ĐTQG. Cô nhiều khả năng được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao cho chiếc băng thủ quân tại SEA Games ở Thái Lan.
Được biết, không chỉ có Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy cũng từ Nhật Bản trở về nước vào đầu tháng 12 tới. Có sự góp mặt của 2 trụ cột này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thể thở phào nhẹ nhõm về vấn đề nhân sự, trong bối cảnh Bích Tuyền không được triệu tập ở đợt tập trung lần này.
HLV sinh năm 1976 cũng rất kỳ vọng những kinh nghiệm thi đấu có được của Thanh Thúy tại giải Nhật Bản, sẽ giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đạt kết quả cao nhất tại SEA Games 33.
Hướng tới mục tiêu giành HCV SEA Games, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ Quảng Ninh di chuyển tới Vĩnh Long tập luyện, làm quen với điều kiện khí hậu tương đồng Thái Lan.
"Làm nóng" cho SEA Games, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận giao hữu với ĐKVĐ quốc gia VTV Bình Điền Long An vào lúc 14h ngày 21/11.
Đoàn Thị Xuân rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam
Do gặp chấn thương Đoàn Thị Xuân xin rời tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Như vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ còn 19 VĐV trong danh sách sơ bộ (Thanh Thúy và Bích Thủy chưa hội quân do đang ở nước ngoài), với 2 đối chuyền là Kiều Trinh và Đặng Thị Kim Thanh. Trước ngày tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan dự SEA Games, danh sách 14 VĐV chính thức sẽ được HLV Tuấn Kiệt chốt lại. Môn bóng chuyền trong nhà tại SEA Games 33 tranh tài từ ngày 10/12 tới 19/12. Các cô gái Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia và Philippines.