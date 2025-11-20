Sau những cuộc làm việc giữa LĐBC Việt Nam và CLB Gunma Green Wings, Thanh Thúy được CLB chủ quản đồng ý về nước hội quân cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33.

Dù giải VĐQG Nhật Bản đang diễn ra và Thanh Thúy là tay đập chủ lực của Gunma Green Wings, nhưng đội bóng này vẫn có hành động đẹp khi nhả quân trong gần 1 tháng. Ngay khi kết thúc chiến dịch SEA Games, chủ công tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải trở lại Nhật Bản.

Trần Thị Thanh Thúy là tay đập chủ lực của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Với việc chính thức góp mặt ở SEA Games 33, "4T" có 6 kỳ liên tiếp khoác áo tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh tài ở Đại hội thể thao Đông Nam Á. Sau 10 năm, Trần Thị Thanh Thúy là VĐV nhiều kinh nghiệm và giàu thành tích cá nhân nhất tại ĐTQG. Cô nhiều khả năng được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao cho chiếc băng thủ quân tại SEA Games ở Thái Lan.

Được biết, không chỉ có Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy cũng từ Nhật Bản trở về nước vào đầu tháng 12 tới. Có sự góp mặt của 2 trụ cột này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thể thở phào nhẹ nhõm về vấn đề nhân sự, trong bối cảnh Bích Tuyền không được triệu tập ở đợt tập trung lần này.

HLV sinh năm 1976 cũng rất kỳ vọng những kinh nghiệm thi đấu có được của Thanh Thúy tại giải Nhật Bản, sẽ giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đạt kết quả cao nhất tại SEA Games 33.

Hướng tới mục tiêu giành HCV SEA Games, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ Quảng Ninh di chuyển tới Vĩnh Long tập luyện, làm quen với điều kiện khí hậu tương đồng Thái Lan.

"Làm nóng" cho SEA Games, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận giao hữu với ĐKVĐ quốc gia VTV Bình Điền Long An vào lúc 14h ngày 21/11.