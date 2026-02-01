Sự trở lại của Rybakina

Có điều gì đó đang xảy ra với Aryna Sabalenka. Cô là số 1 tuyệt đối của WTA, không có đối thủ nào thường xuyên đe dọa vị trí của cô, và phần lớn các trận đấu của cô kết thúc bằng chiến thắng trong chưa đầy một giờ.

Nhưng ở các trận chung kết, Sabalenka lại thể hiện sự căng thẳng của mình, do dự – luôn do dự – và thua quá nhiều lần.

Rybakina trở lại với phiên bản hay nhất. Ảnh: EFE

Đã có tới 4 lần cô trải qua cùng một bi kịch: thất bại ngay trước ngưỡng cửa nâng cúp Grand Slam. Lần mới nhất là tại Australian Open 2026.

Giống như cách cô từng làm ở WTA Finals năm ngoái, Elena Rybakina một lần nữa phơi bày những thiếu hụt của Sabalenka để đánh bại cô với tỷ số 6-4, 4-6 và 6-4, qua đó giành danh hiệu tại Melbourne.

Tay vợt Kazakhstan gốc Nga ăn mừng Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp, sau khi làm chủ một cuộc đối đầu dữ dội từ cuối sân.

Nếu có ai đủ khả năng cân bằng sức mạnh với Sabalenka, thì đó chính là Rybakina, và tay vợt số 1 luôn gặp khó khi phải giải quyết những trận chiến cân tài cân sức như vậy.

“Mentality” (tâm lý), Sabalenka đã viết lên mặt HLV của mình. Đúng vậy, viết thẳng lên mặt, trước khi bước ra sân. Nhưng cô đã không áp dụng được bài học ấy.

Những lỗi lầm của cô sẽ lại đè nặng trong những ngày sau đó, như từng xảy ra nhiều lần, dù lần này đối thủ của cô cũng đóng vai trò rất lớn.

Những đối thủ khác của Sabalenka thường chọn lối chơi phòng ngự kiên nhẫn, chờ tay vợt Belarus tự phát điên vì chính các sai lầm của mình. Rybakina thì không làm vậy.

Với cú giao bóng cực mạnh, có lẽ mạnh nhất toàn bộ WTA, cô cố gắng áp đảo ngay từ game đầu tiên, đối đầu trực diện về sức mạnh với Sabalenka và cuối cùng giành quyền kiểm soát nhiều pha bóng giằng co. Ngay cả khi ở set 3 có lúc tưởng như đã mất thế, cô vẫn biết cách quay trở lại.

Sức mạnh Rybakina

Bùm! Bùm! Bùm! Cú thuận tay của Rybakina buộc Sabalenka phải chạy ngang chạy dọc, điều gần như hiếm thấy.

Ở set cuối, cô thắng liền 5 game, lội ngược dòng từ 0-3 lên 5-3 và chứng minh mình xứng đáng là nhà vô địch.

“Xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là đội ngũ của tôi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra và tôi vô cùng tự hào về những gì chúng tôi đã làm cùng nhau”, tay vợt 26 tuổi phát biểu.

Rybakina áp đảo trong những cuộc đối đầu với các tay vợt số 1 thế giới. Ảnh: EFE

Chiến thắng trước Sabalenka nâng tỷ lệ thắng của Rybakina trước các tay vợt số 1 thế giới lên 60%, đứng đầu danh sách, vượt qua Serena Williams (58,6%), Steffi Graf (57,9%) và Lindsay Davenpor (44,1%).

“Tôi muốn cảm ơn đội của mình; nếu không có các bạn, điều này sẽ không thể xảy ra. Rất nhiều điều đã xảy ra, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, và tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục như thế này”.

Trong khu vực của đội, có HLV Stefano Vukov, người từng bị điều tra về tội lạm dụng tâm lý. Giữa họ có nhiều vấn đề phức tạp trong quá khứ nhưng hiện đã trở lại làm việc cùng nhau.

Mâu thuẫn với Vukov từng khiến WTA phải can thiệp để bảo vệ Rybakina. Sau khi từng vươn lên số 3 thế giới năm 2023, cô rơi khỏi top 10 vì không vào nổi tứ kết ở bất kỳ Grand Slam nào và mất thời gian dài để hồi phục.

Sau đó, ở WTA Finals cuối năm ngoái, cô xác nhận sự trở lại. Hôm thứ Bảy vừa qua, trước Sabalenka tại Australian Open, cô khẳng định mình là người duy nhất có thể chơi đôi công sòng phẳng với tay vợt số 1.

Trước đó, ở tứ kết, cô cũng thắng dễ số 2 thế giới Iga Swiatek và đang có chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ top 10.

Sau 3 năm rưỡi, kể từ Wimbledon 2022, Rybakina lại giành Grand Slam và trở lại vị trí số 3 khi bảng xếp hạng cập nhật vào thứ Hai. Cô đang sẵn sàng cho những cuộc chinh phục khác trên sân quần vợt.