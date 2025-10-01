Thông tin Bích Tuyền rút lui khỏi danh sách thi đấu của CLB nữ Ninh Bình tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 không làm nhiều người bất ngờ.

Trước đó, đội bóng cố đô Hoa Lư lên phương án đăng ký cho tay đập 25 tuổi làm trợ lý HLV, được xem là bước chuẩn bị cho sự rút lui không thi đấu.

Bích Tuyền rút lui ở cả ĐTQG và CLB.

Việc vắng mặt Bích Tuyền sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu vô địch của CLB Ninh Bình, nhưng họ chẳng thể làm khác bởi những áp lực rất lớn thời gian qua liên quan tới vấn đề giới tính.

Vấn đề được quan tâm nhất sau khi Bích Tuyền rút lui khỏi giải VĐQG là tay đập này có tham dự SEA Games 33 hay không.

Cũng như ở CLB, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần Bích Tuyền nhằm hướng tới mục tiêu lịch sử: HCV SEA Games. Tuy nhiên, sau những động thái rất quyết liệt từ phía BTC nước chủ nhà về quy định kiểm tra giới tính, tay đập sinh năm 2000 khó có thể góp mặt ở đại hội thể thao khu vực sắp tới, khi bài học từ Đặng Thị Hồng tại giải U21 thế giới vẫn còn rất thời sự.

Về chuyên môn, việc một VĐV không thi đấu từ giữa tháng 8 (trận giao hữu với tuyển Tây Ban Nha) tới giữa tháng 12, rất khó đảm bảo được phong độ.

Khả năng Bích Tuyền tham dự SEA Games là không nhiều.

Hơn nữa, nếu HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn gọi Bích Tuyền, đồng nghĩa với việc cơ hội cho một VĐV khác mất đi, chắc chắn tạo nên những tranh cãi không cần thiết trước SEA Games.

Bóng chuyền cũng như bất cứ môn thể thao khác, VĐV phải chứng minh được phong độ ở giải VĐQG mới xứng đáng lên đội tuyển. Đó là chưa kể không ít lần Bích Tuyền từ chối khoác áo ĐTQG vì nhiều lý do khác nhau.

Với trường hợp của Bích Tuyền lúc này, có lẽ Ban huấn luyện tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải sớm tính đến phương án tìm người thay thế, giống như đã từng làm ở giải vô địch thế giới vừa qua.