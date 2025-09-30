Highlights Carlos Alcaraz 2-0 Taylor Fritz:

Carlos Alcaraz và Taylor Fritz, hai hạt giống số 1 và số 2 của Japan Open 2025, đã cống hiến cho khán giả một trận chung kết đầy cảm xúc.

Trước đó, Fritz từng dễ dàng hạ gục Alcaraz tại Laver Cup, nhưng kịch bản lần này đã thay đổi hoàn toàn. Bước vào set 1, Fritz nhập cuộc chắc chắn và có cơ hội giành break trước, nhưng lại bỏ lỡ.

Alcaraz thắng thuyết phục Taylor Fritz - Ảnh: US Open, ATP Tour

Trong khi đó, Alcaraz thi đấu bền bỉ, liên tục gây sức ép ở những game trả giao bóng. Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, tay vợt người Tây Ban Nha cuối cùng cũng có được break quan trọng ở game 9 và nhanh chóng khép lại set 1 với chiến thắng 6-4.

Sang set 2, thế trận nghiêng hẳn về Alcaraz. Fritz bất ngờ sa sút phong độ sau khi gọi chăm sóc y tế, liên tục mất break và để đối thủ dẫn trước 5-1.

Alcaraz tiếp tục khẳng định vị thế của tay vợt số 1 thế giới - Ảnh: US Open

Dù có chút bùng nổ để rút ngắn tỉ số còn 4-5, Fritz không thể duy trì sự ổn định. Alcaraz chứng minh bản lĩnh ở thời khắc quyết định, khép lại trận đấu bằng những pha bỏ nhỏ tinh tế để giành chiến thắng 6-4 trong set 2.

Với thắng lợi 2-0 chung cuộc, Carlos Alcaraz chính thức đăng quang Japan Open 2025. Đây cũng là danh hiệu thứ 8 kể từ đầu năm 2025 của "Tiểu Nadal".