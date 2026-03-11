Highlights Jannik Sinner 2-0 Joao Fonseca (nguồn: Tennis TV)

Jannik Sinner đã trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Joao Fonseca để giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng kịch tính. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ đang xếp hạng 35 ATP, tay vợt người Italia vẫn phải rất vất vả mới có thể giành vé đi tiếp.

Sinner thắng nhọc nhằn ở vòng 4 - Ảnh: ATP Tour

Set đầu tiên diễn ra cực kỳ cân bằng. Cả hai tay vợt đều có cơ hội bẻ game nhưng không tận dụng thành công. Trận đấu buộc phải phân định bằng loạt tie-break và tại đây kinh nghiệm của Sinner đã lên tiếng. Tay vợt người Italia thắng 8-6 trong loạt “đấu súng”, qua đó vươn lên dẫn trước.

Sang set hai, Sinner sớm chiếm lợi thế khi bẻ game thứ sáu của Fonseca. Tuy nhiên, tay vợt trẻ người Brazil cho thấy sự lì lợm đáng nể. Ở game thứ chín, Fonseca xuất sắc đòi lại break, đưa set đấu một lần nữa vào tie-break.

Dù vậy, bản lĩnh vẫn là yếu tố tạo nên khác biệt. Sinner thi đấu chắc chắn và thắng tiếp loạt tie-break với tỷ số 7-4 để khép lại trận đấu.

Chiến thắng này giúp Sinner giành vé vào tứ kết Indian Wells Masters, nơi anh sẽ chạm trán Learner Tien trong trận đấu được dự báo rất hấp dẫn.