Sau khi có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của CLB Ninh Bình tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025, Bích Tuyền đang được HLV Thái Thanh Tùng cân nhắc bổ sung vào thành phần Ban huấn luyện đội bóng cố đô Hoa Lư.

Danh sách chính thức sẽ được chốt lại vào ngày 6/10, trong cuộc họp kỹ thuật trước ngày khởi tranh giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025.

Như vậy, nếu không có thay đổi nào, Bích Tuyền sẽ vừa thi đấu, vừa là trợ lý HLV. Thực tế, việc VĐV kiêm trợ lý HLV không phải là điều mới mẻ với bóng chuyền nữ Việt Nam.

Bích Tuyền sẵn sàng với vai trò trợ lý HLV ở giải bóng chuyền VĐQG 2025.

Mùa giải trước, VTV Bình Điền Long An từng gây bất ngờ khi đưa phụ công kỳ cựu Nguyễn Thị Ngọc Hoa trở lại danh sách 14 cầu thủ, kiêm vai trò trợ lý HLV. Kinh nghiệm của tay đập 38 tuổi giúp đội bóng miền Tây lên ngôi vô địch quốc gia.

Tuy nhiên, với trường hợp của Bích Tuyền, nhiều ý kiến cho rằng nếu đối chuyền sinh năm 2000 chịu nhiều áp lực từ các đối thủ cũng như dư luận, cô sẽ lùi về làm công tác huấn luyện, chính là phương án hợp lý nhất ở thời điểm này.

Thời gian qua, việc Bích Tuyền thi đấu ở cả cấp CLB và ĐTQG gây nhiều tranh cãi. Gần nhất, tay đập 25 tuổi bất ngờ rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025, sau đó cô tiếp tục trở thành tâm điểm khi phía Thái Lan đưa thông tin đối chuyền của Việt Nam không dự SEA Games 33.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khẳng định Bích Tuyền vẫn có tên trong danh sách sơ bộ, và chỉ chốt lại danh sách chính thức trước khi đội tuyển lên đường sang Thái Lan dự SEA Games vào tháng 12 tới.