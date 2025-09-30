Thông tin từ CLB nữ Ninh Bình, VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền quyết định rút lui khỏi danh sách thi đấu tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025. Lý do khiến đối chuyền này không tham dự giải đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam là vì chấn thương.

Hiện tại, danh sách chính thức các đội tham dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 vẫn chưa được công bố, nhưng rất khó có thay đổi nào liên quan đến việc Bích Tuyền rút lui.

Bích Tuyền trong màu áo CLB nữ Ninh Bình.

Theo tìm hiểm, đối chuyền sinh năm 2000 sẽ được đội bóng cố đô Hoa Lư đăng ký với vai trò trợ lý HLV.

Như vậy, sau khi rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025, Bích Tuyền cũng không góp mặt trong tư cách một VĐV ở giải quốc gia.

Quyết định của Bích Tuyền được cho là cô đang chịu nhiều áp lực từ các đội bóng, giới truyền thông và người hâm mộ. Thời gian qua, tay đập 25 tuổi gây nên nhiều tranh cãi liên quan tới vấn đề giới tính.

Trước đó, ở giai đoạn 1, Bích Tuyền vẫn thi đấu. Cô giúp CLB Ninh Bình xếp nhất ở bảng nữ. Dù vậy, theo tìm hiểu, một số đội bóng đã không phục khi Ninh Bình sử dụng VĐV có nhiều tranh cãi như Bích Tuyền.

Bích Tuyền để ngỏ khả năng thi đấu ở SEA Games 33. Ảnh: Trung Kiên

Với việc không tham dự giai đoạn 2 giải VĐQG 2025, Bích Tuyền có thể sẽ không được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập lên ĐTQG chuẩn bị cho SEA Games 33, dù trước đó VĐV này vẫn có tên trong danh sách sơ bộ.

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 diễn ra từ ngày 7 -16/10 tại Ninh Bình, gồm 8 đội bóng nam: Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công An TP.HCM, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hà Nội, Sanest Khánh Hòa và LPBank Ninh Bình.

8 đội bóng nữ gồm: VTV Bình Điền Long An, Hóa Chất Đức Giang, Binh Chủng Thông Tin, TP.HCM, Hưng Yên, Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa, VietinBank và LPBank Ninh Bình.