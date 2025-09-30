1.500m tự do là nội dung sở trường của Nguyễn Huy Hoàng. Với phong độ tốt, kình ngư Việt Nam "mở hàng" HCV cho tuyển bơi lội Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2025.

Tuyển thủ người Quảng Trị về đích với thành tích 15 phút 15 giây 01, tiếp theo là Sibirtev (Uzbekistan, 15 phút 23 giây 35). Đây là tấm HCV châu Á cá nhân đầu tiên của Nguyễn Huy Hoàng trong sự nghiệp.

Huy Hoàng lần đầu giành HCV.

Trước đó, tay bơi sinh năm 2000 từng vô địch SEA Games 32 với thành tích 15 phút 11 giây 24 tại SEA Games 32-2023. Còn tại Asiad 19, Huy Hoàng đứng hạng 4 với thông số 15 phút 04 giây 06.

Cùng tại chung kết ngày 29/9, Trần Hưng Nguyên giành HCB nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam, với thành tích 4 phút 20 giây 30. Ở nội dung này Nguyễn Quang Thuấn - em trai Nguyễn Thị Ánh Viên, xếp hạng 4 với thành tích 4 phút 21 giây 25. VĐV giành HCV là Yichen Xie (Trung Quốc, 4 phút 19 giây 34).

Ngoài ra, Võ Thị Mỹ Tiên giành 1 HCĐ cự ly 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 49 giây 81. Ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam, đội bơi Việt Nam gồm Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên đứng hạng 7 (7 phút 38 giây 18).