Trước khi vào chung kết hạng cân 49kg nữ, thể thức MMA hiện đại, Lò Thị Phung đánh bại hai đối thủ mạnh là Thanyaret Suksamran (Thái Lan) và Narantur Enkhjin (Mông Cổ). Đối thủ của cô ở trận tranh HCV là Akbaridastgerdi Mobina đến từ Iran.

Bước vào trận đấu, Lò Thị Phung thể hiện phong độ tự tin và bản lĩnh. Sau vài đòn tấn công nhanh gọn, cô lập tức áp sát và quật ngã đối thủ xuống sàn, chuyển trận đấu sang thế địa chiến. Dù Mobina nỗ lực phản công và lật ngược tình thế, nhưng võ sĩ Việt Nam nhanh chóng khóa chặt đối thủ bằng kỹ thuật siết khóa. Mobina buộc phải tap-out (xin thua), qua đó Lò Thị Phung giành chiến thắng bằng hình thức submission sau 51 giây.

Lò Thị Phung xuất sắc giành HCV.

Lò Thị Phung sinh năm 1988, người dân tộc Thái, từng là giáo viên mầm non và được mệnh danh là “nữ hoàng knock-out” khi chưa lần nào cần đến hiệp 2 để kết thúc trận đấu. Phải đến trận tranh đai hạng cân 52kg của Lion Championship diễn ra vào tháng 8/2025, cô mới nhận thất bại đầu tiên và duy nhất trên sàn đấu MMA tính đến thời điểm hiện tại.

Khi thi đấu MMA hiện đại (với thể thức và một số điều luật khác so với MMA truyền thống), Lò Thị Phung tiếp tục gây ấn tượng bằng những chiến thắng ngay trong hiệp 1.

"Lò Thị Phung luôn là một võ sĩ có phong độ ổn định và kỹ thuật tốt, không chỉ ở Ju-jitsu mà kỹ thuật đánh đứng của Phung cũng được cải thiện rất nhiều và thành tích này đã được dự báo từ trước khi thành lập đội tuyển tham dự giải châu Á", bà Tống Ngọc Hòa - Lãnh đội tuyển MMA Việt Nam, cho biết

Tuyển MMA Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026.

Giải vô địch MMA châu Á 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 11/1 tại thành phố Lô Châu (Trung Quốc), do Hiệp hội Võ thuật Tổng hợp châu Á tổ chức. Đội tuyển MMA Việt Nam tham dự với 10 võ sĩ cả nam và nữ. Đây là giải đấu quan trọng để tích điểm xếp hạng chuyên môn cho các võ sĩ trước thềm Asiad 20 tại Nhật Bản và Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Video Lò Thị Phung giành chiến thắng ở chung kết hạng 49kg nữ tại giải vô địch MMA châu Á 2026: