Lễ cưới của phụ công Phạm Thị Hiền được tổ chức vào ngày 28/12 tại Hải Phòng. Đông đảo người thân, bạn bè, đặc biệt là các đồng đội ở CLB Binh chủng Thông tin và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tới tham dự và chúc hạnh phúc.
Phạm Thị Hiền lộng lẫy trong ngày cưới, chụp ảnh cùng bạn bè và người thân trong ngày trọng đại.
Bích Tuyền, Nguyệt Anh, Lâm Oanh và Nguyễn Thị Phương tham dự lễ cưới của "sóc nhỏ" Phạm Thị Hiền.
Dàn chân dài của làng bóng chuyền Việt Nam.
HLV Phạm Văn Long và Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thị Phương. 
Phạm Thị Hiền là trụ cột của Binh chủng Thông tin, từng nhiều lần lên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 
Những người bạn rất thân của Phạm Thị Hiền.
Phạm Thị Hiền đến với môn bóng chuyền từ lớp 9 (15 tuổi) và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của giới chuyên môn khi thi đấu giải cấp huyện. Khi học hết cấp 2, cô đã quyết định theo con đường thi đấu chuyên nghiệp.
Sau khi lấy chồng, cô vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thi đấu.
Phạm Thị Hiền nhận quà cưới từ những người bạn.
Tay đập sinh năm 1999 tay trong tay với chú rể. Chồng của Phạm Thị Hiền là người cùng quê, làm nghề giáo viên.
Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới.

