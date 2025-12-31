Bích Tuyền và dàn sao bóng chuyền dự đám cưới của Phạm Hiền
Bích Tuyền, Lâm Oanh, Nguyễn Thị Phương, Quỳnh Hương cùng nhiều ngôi sao bóng chuyền Việt Nam diện đồ lộng lẫy tham dự lễ cưới của phụ công Phạm Thị Hiền.
Ảnh: FBNV
Tay đập Vị Thị Như Quỳnh đang trở thành tâm điểm của làng bóng chuyền Việt Nam khi vừa xuất ngoại và sắp ký bản hợp đồng rất có giá trị trước giải VĐQG 2026.
Trần Thị Thanh Thúy không thể thi đấu hết trận vì chấn thương nhưng Gunma Green Wings thắng dễ dàng 3-0 tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản.
Các chân dài bóng chuyền Phạm Thị Hiền, Quý Uyên, Nguyễn Thị Trinh đồng loạt đăng tải ảnh cưới, lên xe hoa trong dịp cuối năm 2025.