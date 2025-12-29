Tại SEA Games 33, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam suýt làm nên lịch sử trước "chị đại" Thái Lan. Dù tiếp tục về nhì nhưng chưa bao giờ các cô gái Việt Nam khiến người Thái phải run sợ thực sự trong 15 trận chung kết mà đội bóng xứ Chùa vàng góp mặt.

Sau SEA Games, bóng chuyền nữ Việt Nam được quan tâm nhiều hơn, không chỉ là những khoản thưởng nóng, mà thị trường chuyển nhượng cũng trở nên sôi động.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam suýt tạo nên lịch sử ở SEA Games 33. Ảnh: S.N

Theo tìm hiểu, sau nhiều năm khoác áo CLB Ninh Bình, phụ công Lê Thanh Thuý về cơ bản đạt được thoả thuận thi đấu cho tân binh Hà Nội ở mùa giải 2026.

Hiện tại các bên đều chưa chính thức lên tiếng về bản hợp đồng này, tuy nhiên phía CLB Hà Nội đang thể hiện tham vọng lớn sau khi trở lại với giải VĐQG, trong khi Thanh Thuý cũng sẵn sàng với những thử thách mới.

Dù không còn ở thời đỉnh cao phong độ, nhưng kinh nghiệm cùng sự ổn định của Thanh Thuý là điều mà rất nhiều đội bóng tại Việt Nam cần. Điều đặc biệt, nếu đầu quân cho Hà Nội, đây sẽ là sự trở lại rất thú vị của tay đập 30 tuổi bởi cô từng bắt đầu sự thi đấu chuyên nghiệp từ chính đội bóng Thủ đô.

Lê Thanh Thuý là một trong những trụ cột của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33. Đặc biệt, cô là một trong hai VĐV được vinh dự cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc Đại hội thể thao khu vực.

Lê Thanh Thuý tài năng và xinh đẹp. Ảnh: S.N

Nếu vụ chuyển nhượng của Thanh Thuý được chốt lại với bản hợp đồng có giá trị, chắc chắn sẽ mang tới những tín hiệu tích cực với làng bóng chuyền Việt Nam trước mùa giải 2026. Được biết, ngoài Thanh Thuý, một tuyển thủ bóng chuyền khác là Khánh Đang nhiều khả năng cũng có bến đỗ mới trong thời gian tới.

Hiện tại, ngoài Trần Thị Thanh Thuý, Bích Thuỷ đang thi đấu tại Nhật Bản, mới đây Vi Thị Như Quỳnh cũng xuất ngoại, chơi bóng ở Indonesia cho CLB Medan Falcons. Đây đều là những VĐV luôn được nhiều đội bóng săn đón, một khi về nước.