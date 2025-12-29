Sau trận thắng kịch tính 3-2 trước Saitama Ageo Medics tại vòng 10 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản, Gunma Green Wings tái đấu đối thủ trong ngày 29/12 với quyết tâm tiếp tục giành chiến thắng.

Ở trận đấu này, chủ công Thanh Thúy tiếp tục đánh chính. Tuy nhiên, đến gần cuối set 1, "4T" có dấu hiệu đau chân nên Ban huấn luyện chủ động rút cô ra nghỉ ngơi nhằm đảm bảo không dính chấn thương nặng. Trong set 1, Thanh Thúy đóng góp 6 điểm cho đội bóng áo xanh.

Thanh Thúy ghi 6 điểm trước khi rời sân.

Dù không Thanh Thúy trong thời gian còn lại, Gunma Green Wing vẫn giành chiến thắng dễ dàng 3-0 (26/24, 25/21, 25/14), qua đó có chiến thắng thứ 13 tại giải, tiếp tục giữ vị trí trong top 5 của giải VĐQG Nhật Bản.

Hiện tại, Thanh Thúy đang được các bác sĩ CLB Gunma Green Wings theo dõi sức khỏe. Người hâm mộ Việt Nam hi vọng tay đập sinh năm 1997 không gặp vấn đề về chấn thương, có thể thi đấu trở lại trong cuối tuần này.