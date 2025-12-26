Chiều 26/12, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức lễ mừng công và khen thưởng các VĐV, HLV giành thành tích tại SEA Games 33. Tuyển điền kinh Việt Nam nhận thưởng 1 tỉ đồng sau kỳ SEA Games thành công.

Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, tuyển điền kinh Việt Nam tham dự với 14 HLV và 50 VĐV, tranh tài ở 36 trên tổng số 47 nội dung thi đấu. Đội tuyển thi đấu xuất sắc, giành tổng cộng 35 huy chương các loại, gồm 12 HCV, 12 HCB và 11 HCĐ, xếp thứ 2 toàn đoàn ở môn điền kinh, chỉ sau chủ nhà Thái Lan. Số HCV của tuyển điền kinh Việt Nam chiếm 13,8% tổng số HCV của đoàn TTVN tại SEA Games 33.

Tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 33. Ảnh: S.N

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là ngôi sao sáng nhất ở tuyển điền kinh Việt Nam. Chân chạy sinh năm 1995 giành 3 HCV, 1 kỷ lục SEA Games. Cô nâng tổng số HCV tại các kỳ SEA Games mà mình tham dự lên con số 15.

Ngoài ra, tuyển điền kinh Việt Nam cũng trình làng một loạt gương mặt trẻ đầy triển vọng tại SEA Games 33 như: Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao), Lê Thị Cẩm Tú (200m), Nguyễn Khánh Linh (1.500m), Lê Thị Tuyết (10.000m), Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa), Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy ba bước), Tạ Ngọc Tưởng (400m)...