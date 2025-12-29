'Hotgirl' bóng chuyền Việt Nam rộn ràng lên xe hoa
Các chân dài bóng chuyền Phạm Thị Hiền, Quý Uyên, Nguyễn Thị Trinh đồng loạt đăng tải ảnh cưới, lên xe hoa trong dịp cuối năm 2025.
Sau khi cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 33, Trần Thị Thanh Thuý tiếp tục toả sáng tại giải Nhật Bản 2025/26 trong màu áo Gunma Green Wings.
Tuyển điền kinh Việt Nam nhận thưởng xứng đáng sau thành tích ấn tượng đạt được tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan.
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là VĐV nhận thưởng to nhất đoàn thể thao Việt Nam nhờ thành tích 4 HCV, 1 HCB, lập 3 kỷ lục tại SEA Games 33.