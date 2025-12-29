nguyen thi trinh 1.jpg
Trên trang cá nhân, phụ công Nguyễn Thị Trinh của CLB Ninh Bình khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh cưới cùng bạn trai.
nguyen thi trinh 2.jpg
"Một mái nhà, một giấc mơ, một đời", Nguyễn Thị Trinh viết.
nguyen thi trinh 3.jpg
Nguyễn Thị Trinh và bạn trai công khai chuyện tình cảm từ năm 2024.
nguyen thi trinh 4.jpg
Không chỉ là trụ cột quan trọng của CLB Ninh Bình, Nguyễn Thị Trinh còn có nhiều năm khoác áo ĐTQG. Tại SEA Games 33, tay đập sinh năm 2001 dính chấn thương ngay trước ngày đội lên đường sang Thái Lan.
pham thi hien 3.jpg
Trước đó, Phạm Thị Hiền cũng đăng tải những hình ảnh rất đẹp trong bộ ảnh cưới.
pham thi hien 1.jpg
Tay đập Binh chủng Thông tin tay trong tay cùng người thương.
pham thi hien 2.jpg
Lễ cưới của Phạm Thị Hiền được tổ chức vào ngày 28/12.
quy uyen.jpg
Chuyền hai Trần Nguyễn Quí Uyên của VTV Bình Điền Long An cũng lên xe hoa. Đám cưới của Quí Uyên diễn ra trong không khí ấm cúng, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Kim Thanh, Kim Thoa...