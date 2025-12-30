Ngay sau SEA Games 33 với thành tích HCB cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Vi Thị Như Quỳnh sang Indonesia thi đấu với bản hợp đồng ngắn hạn cho CLB Medan Falcons. Dự kiến chủ công sinh năm 2002 về nước vào cuối tháng 2 tới.

Từ thời điểm này, tương lai của Như Quỳnh nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, khi cô hết hạn hợp đồng với CLB Quảng Ninh vào tháng 12/2025.

Vi Thị Như Quỳnh là trụ cột ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: S.N

Theo tìm hiểu, Như Quỳnh được cho đã đạt thỏa thuận gia nhập CLB Hà Nội để sát cánh cùng đàn chị Lê Thị Thanh Thúy. Dù những người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng, tuy nhiên đội bóng Thủ đô đã sẵn sàng cho ngày ra mắt của chủ công ĐTQG Việt Nam.

Nếu mọi việc suôn sẻ, Như Quỳnh sẽ ký vào bản hợp đồng có giá trị chuyển nhượng kỷ lục trong sự nghiệp. Cô tập luyện cùng đội bóng mới hơn 1 tháng trước khi chính thức bước vào vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026, dự kiến khởi tranh từ 6/4 – 19/4 tại Đông Anh, Hà Nội.

Là tay đập đẳng cấp không thua kém Trần Thị Thanh Thúy, lại có nhiều kinh nghiệm thi đấu, Vi Thị Như Quỳnh tự tin thích nghi nhanh với môi trường mới, hệ thống chiến thuật và triết lý mới của HLV trưởng. Cô cũng được kỳ vọng là tay đập ghi điểm chủ lực ở đội bóng tân binh giải VĐQG.

Tay đập sinh năm 2002 hứa hẹn tỏa sáng ở mùa giải 2026. Ảnh: S.N

Với CLB Hà Nội, việc ký những bản hợp đồng "bom tấn" với Lê Thanh Thúy, Như Quỳnh và sắp tới có thể là 1-2 tuyển thủ quốc gia khác, cho thấy tham vọng lớn ở mùa giải trở lại với sân chơi cao nhất làng bóng chuyền Việt Nam.

Đội bóng Thủ đô đầu tư mạnh về lực lượng cũng buộc các đội bóng hàng đầu như Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An... phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho cuộc đua vô địch ở mùa giải mới.