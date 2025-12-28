Trở lại với Gunma Green Wings sau gần 1 tháng tranh tài tại SEA Games 33, Trần Thị Thanh Thuý vẫn giữ được phong độ ổn định. Chủ công sinh năm 1997 là một trong những tay đập ghi nhiều điểm nhất trong trận Gunma Green Wings đấu với Saitama Ageo Medics tại vòng 10 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản.

Ở trận đấu này, Gunma Green Wings khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước 2 set Tuy nhiên, ở 2 set đấu tiếp theo, đội bóng áo xanh để chủ nhà gỡ hoà 2-2. Bước vào set đấu thứ 5 quyết định, các cô gái Gunma Green Wings áp đảo hoàn toàn đối thủ trước khi giành chiến thắng chung cuộc 3-2 (25/22, 25/23, 18/25, 21/25, 15/6).

Trần Thị Thanh Thuý có phong độ cao.

Với chiến thắng này Gunma nâng số trận thắng tại mùa giải năm nay lên 12 và tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 trên BXH giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản.

Cá nhân Thanh Thuý vẫn là ngôi sao đóng góp nhiều cho Gunma Green Wings. Ở trận đấu này, chủ công của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ghi 17 điểm.

Trong khi đó, sau thất bại đầy tiếc nuối với tỷ số 2-3 trước Hisamitsu Springs, Bích Thủy cùng các đồng đội tái đấu đối thủ với quyết tâm đòi món nợ. Tuy nhiên Okayama Seagulls thi đấu không tốt, để thua 0-3.