Chuyến bay chở U21 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 15h30. Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sau khi nhập cảnh, xuất hiện tại sảnh sân bay lúc 16h30, sau đó lên xe ô tô di chuyển vào trung tâm thành phố.

Theo ghi nhận, tại sân bay Nội Bài, không có người hâm mộ chào đón U21 Việt Nam. Đại diện của Cục TDTT là ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao Thành tích cao, và ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV), chúc mừng đoàn quân HLV Trọng Linh hoàn thành nhiệm vụ tại giải thế giới.

Ông Lê Trí Trường chào đón, chúc mừng U21 Việt Nam về nước. Ảnh: Trung Kiên

Vấn đề được dư luận quan tâm nhất sau khi U21 Việt Nam về nước là án phạt của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) liên quan tới một VĐV của đội, được cho là chủ công Đặng Thị Hồng.

Tuy nhiên, theo ông Lê Trí Trường, hiện tại VFV chưa nhận được thông báo của FIVB, trong khi các thành viên Ban huấn luyện U21 Việt Nam cũng không rõ lý do dẫn đến án phạt nặng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới.

Đặng Thị Hồng và các đồng đội có giải đấu nhiều cảm xúc. Ảnh: Trung Kiên

Tại giải vô địch thế giới 2025, U21 Việt Nam giành vị trí 19/24 chung cuộc. Nếu không tính án phạt của FIVB (bị xử thua 4 trận), các cô gái Việt Nam có 6 trận thắng, 2 trận thua tại giải. Tay đập trẻ 17 tuổi Phạm Quỳnh Hương là người ghi nhiều điểm nhất ở U21 Việt Nam (62 điểm).

Sau giải thế giới, các VĐV trở về CLB chủ quản chuẩn bị cho giải vô địch các CLB trẻ Quốc gia 2025, diễn ra từ ngày 30/8 đến 13/9 ở NTĐ Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.