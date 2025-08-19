Sau trận thua Tây Ban Nha 0-4, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đối thủ khó chơi tiếp theo là Kenya. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn thiện kỹ-chiến thuật trước giải vô địch thế giới 2025.

Đáng chú ý, Kenya cũng chính là đối thủ cùng bảng với Bích Tuyền và các đồng đội ở giải thế giới. Ngoài Kenya, các cô gái Việt Nam còn gặp Đức và Ba Lan.

Ở trận thua Tây Ban Nha, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có nhiều thử nghiệm về nhân sự. Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận đội chủ nhà chơi dưới sức trước đối thủ kém hơn mình 10 bậc trên BXH thế giới.

Tuyển nữ Việt Nam thua Tây Ban Nha cả 4 set. Ảnh: S.N

Bước 1 trở thành "thảm họa" với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Vị trí của Nguyễn Thị Uyên liên tục bị các VĐV Tây Ban Nha khai thác. Ngoài ra, hàng công của Việt Nam kém hiệu quả và thiếu sự linh hoạt khi đối đầu với hàng chắn có nhiều kinh nghiệm và chiều cao tốt.

Dù chỉ là một trận giao hữu không quan trọng về kết quả, nhưng rõ ràng nhà vô địch chặng 2 SEA V-League cần phải thể hiện một bộ mặt tích cực ở trận đọ sức với Kenya.

Kenya hiện đang xếp hạng 23 thế giới, chỉ kém Việt Nam một bậc, là đội bóng mạnh nhất châu Phi với 10 lần vô địch. Cũng như Tây Ban Nha, đội bóng này có ưu thế về thể hình, thể lực cũng như sự ăn ý ở mọi vị trí.

Các cô gái Việt Nam tự tin chơi tốt trước Kenya. Ảnh: S.N

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thể tính toán nhằm "giấu bài" trước khi gặp lại Kenya ở giải thế giới, tuy nhiên tuyển nữ Việt Nam cũng cần phải cho thấy những thay đổi, hướng tới một trận đấu "xem được" trước đại diện đến từ châu Phi.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Kenya diễn ra vào lúc 19h ngày 19/8 tại NTĐ Đông Anh, Hà Nội.