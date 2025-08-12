Trường Đại học Y Dược TPHCM đứng số 1 phía Nam về chất lượng đào tạo ngành y dược hiện nay. Cùng với Trường Đại học Y Hà Nội là 2 trường đào tạo y dược có truyền thống, nổi tiếng, chất lượng của cả nước.

Hàng năm, điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược TPHCM luôn cao, đặc biệt là các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt. Để trở thành bác sĩ Y khoa, bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, thí sinh phải đạt ít nhất mỗi môn 9 điểm. Đầu vào cao cùng với việc đào tạo khắt khe, nơi đây ươm mầm những bác sĩ, đội ngũ y tế thực sự chất lượng.

Nhiều năm qua, Trường Đại học Y Dược TPHCM chỉ tuyển sinh theo các phương thức như: Xét tuyển thẳng học sinh giỏi đoạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Năm 2024, điểm chuẩn các ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 21,45 điểm (ngành Y tế công cộng) đến 27,8 điểm (ngành Y khoa). Theo phương thức này ngành Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn là 27,35 điểm; ngành Dược học là 25,72 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, mức điểm trúng tuyển thấp hơn. Trong đó ngành Y khoa là 26,95; ngành Dược học 23,75 điểm; ngành Răng - Hàm - Mặt là 26,5 điểm. Đối với phương thức xét điểm SAT, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất 1.500 điểm.

Năm 2023, đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 27,34. Xếp thứ hai là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,96 điểm. Trong khi đó ngành Y tế công cộng có điểm chuẩn thấp nhất là 19.

Trong khi đó nếu xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, ngành Y khoa vẫn có điểm chuẩn cao nhất với 27,1. Xếp thứ hai vẫn là Răng- Hàm - Mặt với 26,75.

Thông thường phương thức xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ có điểm chuẩn thấp hơn so với xét điểm thi tốt nghiệp đơn thuần, tuy nhiên ở năm này một số ngành lại ngược lại như Y học dự phòng, Hộ sinh.

Năm 2022, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 27,55 điểm. Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn cao thứ hai với 27.

Nếu thí sinh sử dụng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thì hai ngành này vẫn điểm chuẩn lần lượt là 26,6 và 26,25. Hai ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Hộ sinh 19,05 và Y tế công cộng - 19,1.

Sau đây là điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược TPHCM 3 năm gần đây được VietNamNet tổng hợp và chia sẻ để phụ huynh và thí sinh tham khảo: