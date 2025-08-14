Nhiều trường đại học ở phía Nam có điểm chuẩn từ 27 trở lên theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT trong năm 2024. Để trúng tuyển, thí sinh phải đạt ít nhất mỗi môn 9 điểm. Đặc biệt điểm chuẩn nhiều ngành lên tới trên 28 điểm.

1. Trường Đại học Sài Gòn

Các ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý... có điểm chuẩn trên 27.

NGÀNH TỔ HỢP MÃ TỔ HỢP MÔN CHÍNH ĐIỂM CHUẨN 2024 Sư phạm Toán học Toán, Vật lý, Hóa học A00 Toán 27,75 Sư phạm Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 Tiếng Anh 27 Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 Ngữ văn 28,11 Sư phạm Lịch sử Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 Lịch sử 28,25 Sư phạm Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 Địa lý 27,91 Toán, Ngữ văn, Địa lý C04 27,91 Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 27,35

2. Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Các ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn tới 28,6. Nhiều ngành sư phạm và ngoài sư phạm có điểm chuẩn từ 27.

NGÀNH ĐIỂM CHUẨN 2024 Giáo dục công dân 27,34 Giáo dục Chính trị 27,58 Giáo dục An ninh Quốc phòng 27,28 Sư phạm Toán 27,6 Sư phạm Lý 27,25 Sư phạm Hóa 27,67 Sư phạm Ngữ văn 28,6 Sư phạm Lịch sử 28,6 Sư phạm Địa lý 27,37 Sư phạm Tiếng Anh 27,01 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27,75

3. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM:

Ngành Khoa học Máy tính và Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn trên 27.

Khoa học máy tính 28,5 Trí tuệ nhân tạo 27,7

4. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Báo chí là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,88 điểm, tiếp đến là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 28,33 điểm, ngành Văn hóa học 28,2 điểm, ngành Nghệ thuật học 28,15 điểm và ngành Lịch sử với 28,1 điểm. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn từ 27.

Lịch sử C00: 28,1 Ngôn ngữ học C00: 27,1 Văn học C00: 27,27 Nghệ thuật học C00: 28,15 Văn hóa học C00: 28,2 Quan hệ quốc tế D14: 27,15 Xã hội học C00: 27,95 Nhân học C00: 27,1 Tâm lý học C00: 28,3; D14: 27,1 Địa lý học C00: 27,32 Quốc tế học D14, D15: 27 Việt Nam học C00: 27,7 Báo chí C00: 28,8; D14: 27,4 Báo chí chuẩn quốc tế C00: 27,3; D14: 27,1 Truyền thông đa phương tiện D01: 27,1; D14: 27,87; D15: 27,8 Quản lý thông tin C00: 27,27 Công tác xã hội C00: 27,15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00: 28,33

5. Đại học Kinh tế TPHCM

Ngành Công nghệ Marketing; ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn trên 27.

Công nghệ Marketing 27,2 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 27,1

6. Trường Đại học Y Dược TPHCM:

Ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn trên 27.

Y khoa 27,8 Răng - Hàm - Mặt 27,35

7. Trường Đại học Luật TPHCM

Ngành Luật có điểm chuẩn 27,27 ở tổ hợp C00.





Luật C00: 27,27

8. Trường Đại học Kinh tế Luật

Các ngành Marketing, Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin quản lý có điểm chuẩn trên 27.

Marketing, chuyên ngành Digital Marketing 27,1 Thương mại điện tử 27,44 Hệ thống thông tin quản lý 27,25

9. Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Ngành Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin có điểm chuẩn trên 27.

Khoa học dữ liệu 27,5 Khoa học máy tính 27,3 Trí tuệ nhân tạo 28,3 Công nghệ thông tin 27,1

10. Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Các ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học, Quản lý dịch vụ và lữ hành có điểm chuẩn trên 27.

Quản lý văn hóa 27,25 Văn hóa học 27,85 Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành 27

11. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Ngành Sư phạm tiếng Anh có điểm chuẩn trên 27.

Sư phạm Tiếng Anh 27,5

Điểm chuẩn năm 2025 vẫn sẽ cao

Dự đoán điểm chuẩn năm 2025 của các ngành thuộc những trường trên vẫn sẽ cao. Trong đó ở Trường Đại học Sài Gòn và Trường Đại học Sư phạm TPHCM, điểm chuẩn các ngành Sư phạm vẫn dẫn đầu.

"Các ngành như Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học ở Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Sài Gòn sẽ bằng hoặc cao hơn năm ngoái tối đa là 0,5 điểm.

Các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý dự kiến tăng so với năm ngoái khoảng 1-1,5 điểm và có thể lên tới mức kịch trần. Các ngành Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Mầm non cũng có thể tăng nhiều do có nhiều chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non, tiểu học", một chuyên gia tuyển sinh nhận định.

Đại diện Trường Đại học Sư phạm TPHCM tiết lộ, qua số liệu ban đầu, điểm chuẩn các ngành sư phạm vào trường năm nay có thể tăng nhẹ so với năm trước.

Trong khi đó, ngành Khoa học Máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin được dự đoán sẽ giảm nhẹ so với năm ngoái, nhưng vẫn cao nhất ở các Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM và Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin cho hay các tổ hợp môn xét tuyển của trường đều có môn Toán. Dự báo điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2025 có xu hướng giảm nhẹ hoặc đi ngang so với năm 2024. Do đề môn Toán năm nay khó và có độ phân hóa cao hơn đáng kể, mặt bằng điểm xét tuyển các khối A00, A01 có khả năng thấp hơn.

Ngoài ra, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, các năm qua, có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng thường ở mức hơn 30.000 trong khi chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 2.000, tạo ra một "lực đỡ" khiến điểm chuẩn khó giảm sâu. Các ngành top đầu như Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin có thể giảm nhẹ điểm chuẩn, từ 0,25 đến 0,75 điểm.

Còn ở Trường Đại học Kinh tế Luật, ông Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, cho biết, năm nay trường xét tuyển các tổ hợp A00, A01, D07, X25, X26... trong đó tổ hợp X25, X26 là mới so với năm 2024. Vì có 2 môn xét tuyển chủ lực là Toán và Tiếng Anh, dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ giảm 0,5-1,5 so với năm 2024. Các ngành "hot" như Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Marketing, Luật Kinh tế thường có mức độ cạnh tranh cao, được nhiều thí sinh quan tâm nên mức độ giảm điểm chuẩn sẽ ít.