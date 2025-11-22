Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ vừa đưa ra nhận định hình thế thời tiết trong 10 ngày tới (21-30/11/2025). Theo đó, không khí lạnh có cường độ ổn định, khoảng ngày 24-25/11 được tăng cường lệch Đông trở lại phía bắc nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, khoảng ngày 26/11 hoạt động suy yếu.

Đáng lưu ý, Đài khí tượng dự báo, từ khoảng 26-27/11 có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới) trên Biển Đông.

Liên quan đến đợt không khí lạnh sắp tăng cường, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do lệch Đông nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, từ 26/11, nhiệt độ có xu hướng giảm dần về đêm, ngày vẫn có nắng. Nguồn: NCHMF

Đối với khu vực TP Huế, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa từ nay đến 24/11 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Từ đêm 24/11, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng vừa cho biết, trong thời kỳ 1 tháng tới (21/11-20/12/2025), Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có khả năng ảnh hưởng đất liền nước ta.

Đồng thời, cũng trong thời kỳ này, không khí lạnh được dự báo tăng cả về tần suất lẫn cường độ, khả năng gây rét đậm, rét hại trong tháng 12.

Về lượng mưa, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Thanh Hóa - Bắc Nghệ An ở mức 15-30mm (thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 10-20mm); từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị phổ biến từ 100-200mm và từ Huế - Đà Nẵng từ 200-400mm (thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 50-150mm).

Các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với 50-100mm, có nơi cao hơn.

Đáng chú ý, từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn cuối tháng 11 và đầu tháng 12, với lượng mưa dự báo 250-500mm, một số điểm trên 600mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và giông, tập trung vào thời kỳ cuối tháng 11.

Ngoài ra, cũng thời kỳ 1 tháng tới, nhiệt độ trung bình cả nước dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong đó, Bắc Bộ cùng dải Thanh Hóa - Đà Nẵng giảm 0,5-1,5 độ; các khu vực khác thấp hơn khoảng 0,5 độ.

“Trên phạm vi cả nước, giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra, đặc biệt trong những ngày chuyển mùa”, cơ quan khí tượng cảnh báo.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu, người dân và chính quyền địa phương cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo ngắn hạn 1-3 ngày, chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.