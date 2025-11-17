Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vừa đưa ra đánh giá và nhận định về đợt không khí lạnh mạnh dự kiến tràn về từ chiều tối nay (17/11) và đợt mưa lớn ở miền Trung.

Diễn biến mưa lớn ở miền Trung

Theo ông Hưởng, về hình thế tác động, đợt mưa lớn lần này có nhiều điểm tương đồng với đợt mưa kỷ lục kéo dài từ 25-30/10 vừa qua. Cả hai đều chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông hoạt động mạnh ở độ cao 1.500-5.000m và rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên, trong đợt mưa lần này, cả hai yếu tố trên đều yếu hơn so với lần trước.

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng thông tin về diễn biến đợt không khí lạnh và mưa lớn ở miền Trung. Ảnh: H.L

Ông Hưởng cho biết, đặc điểm của đợt mưa lần này là vùng mưa có sự biến động. Từ 15/11 đến hết 18/11, mưa trải dài từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, bao gồm khu vực phía Đông Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tuy nhiên, từ 19/11, lượng mưa từ TP Huế trở ra có xu hướng giảm, trong khi mưa lại mở rộng về phía Nam, không tập trung ở một vùng cố định”.

Do đó, ông Hưởng nhận định: “Mặc dù không khí lạnh của đợt này mạnh hơn rất nhiều so với cuối tháng 10, nhưng khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn hoặc mưa kỷ lục vừa qua là không cao”.

Dự báo lũ trên các sông dọc miền Trung, nguy cơ cao sạt lở đất

Do đợt mưa lớn này trải dài hầu khắp các tỉnh thành miền Trung, nhiều sông ở khu vực cũng sẽ chịu tác động. Dự báo từ hôm nay đến ngày 20/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông tại TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai), hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) có thể lên mức báo động (BĐ) 2-BĐ3, một số sông có khả năng trên BĐ3. Các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Ngoài nước lũ, nguy cơ ngập úng, lũ quét, trượt sạt tại khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Quảng Ngãi vẫn cao. Các vùng như Quảng Ngãi (khu vực Kon Tum cũ), Đắk Lắk, Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng cũng cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa kéo dài.

Miền Bắc rét nhất từ đầu mùa Đông

Trong khi miền Trung mưa lớn, miền Bắc trong 2 ngày tới sẽ chuyển rét do không khí lạnh mạnh tăng cường. Ông Hưởng khẳng định đây là đợt rét có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông tới nay.

Miền Bắc sắp trải qua đợt rét nhất từ đầu mùa Đông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

“Theo quan sát, khí áp tại vùng tâm rét lên tới 1.075mb; nhiệt độ trung tâm giảm xuống dưới -30 độ; hướng di chuyển của đợt rét này đi theo chiều Bắc - Nam, thẳng từ phía Bắc xuống.

Ngoài không khí lạnh mạnh thẳng Bắc, từ đêm nay đến hết ngày 19/11, miền Bắc còn xuất hiện mưa. Mưa cộng với không khí lạnh mạnh sẽ làm nền nhiệt ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm sâu”, ông Hưởng cho biết.

Ông Hưởng cũng nhấn mạnh: “Ngày 18-19/11 sẽ là 2 ngày rét nhất với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ”.

Từ 20/11, miền Bắc giảm mưa, ban ngày trời nắng nhưng về đêm và sáng vẫn rét sâu. Điều kiện xuất hiện sương muối trong hai ngày đầu là ít do trời quang, nhưng từ 20-23/11, khả năng xuất hiện băng giá tăng, đặc biệt ở vùng núi và trung du phía Bắc.