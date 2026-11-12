Chính xác

Theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo “trẻ em” được ký hiệu là W.225.

Về đặc điểm nhận diện: Biển W.225 báo trước là gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như gần vườn trẻ, trường học, câu lạc bộ.

Gặp biển này, người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng, đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên đường.