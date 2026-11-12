Nhiều người lái xe vẫn thường xuyên nhầm lẫn giữa biển báo tốc độ tối đa và tối thiểu. Cùng phân biệt ngay để tránh vi phạm Luật Giao thông và bị phạt tiền đáng tiếc!
1. Đâu là biển báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua?
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Biển 1
0%
- Biển 20%
- Biển 30%
- Biển 1 và 20%Chính xác
Theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo “trẻ em” được ký hiệu là W.225.
Về đặc điểm nhận diện: Biển W.225 báo trước là gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như gần vườn trẻ, trường học, câu lạc bộ.
Gặp biển này, người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng, đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên đường.
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Biển báo giao thông
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